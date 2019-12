Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

Kotka Lil Bub zmarła w niedzielę, w godzinach porannych. Mike Bridavsky w poniedziałkowym wpisie na Facebooku podsumował życie Buby, wskazał na wpływ jaki miała na jego rodzinę, oraz nagłośnienie tematów dobrostanu zwierząt i badań nad pupilami ze specjalnymi potrzebami.

Wpis zakończony został frazą "GOOD JOB BUB", która została szeroko wykorzystana przez internautów dzielących się własnymi odczuciami, kondolencjami i wspomnieniami w licznych wiadomościach w mediach społecznościowych.

Wyjątkowa kotka

Urodzona jako najsłabsza z miotu, Bub dotknięta była zwierzęcą karłowatością. Mutacje kodu genetycznego sprawiły, że przez całe życie zachowała rozmiary kocięta.

W ramach przeprowadzonych inicjatyw kotka stała się obiektem badań genetyków w celu lepszego zrozumienia mutacji DNA oraz pomogła zebrać 700 tys. USD w kampanii dobroczynnej na potrzebujące zwierzęta.

Verge określa Bub jako jednego z najpopularniejszych w historii internetu kotów i jedną z pierwszych zwierzęcych celebrytek - trendu rozpoczętych na początku dekady liczonej od 2010 r. obok sensacji takich jak Grumpy Cat czy Keyboard Cat.

Wystąpiła w filmie i w teledysku

Serwis przypomina, że podczas swojej "kariery" Bub uczestniczyła też w filmie dokumentalnym Vice Media - projekt "Lil Bub & Friendz" badał szerszy fenomen popularności kotów w przestrzeni internetowej. Wystąpiła także wraz z raperem Snoop Doggiem w utworze na płycie "Meow the Jewels" zespołu Run the Jewels. Kot wydał też własny album "Science & Magic: A Soundtrack to the Universe".

Początki obecności Lil Bub w internecie sięgają 2011 r., gdy Bridavsky umieścił zdjęcie dwumiesięcznego zwierzęcia w serwisie Tumblr. Kot szybko został zauważony przez agregator treści internetowych Reddit i Bub znalazła się na głównej stronie portalu. Stopniowo popularność zwierzęcia rosła, co skłoniło właściciela do rozpoczęcia sprzedaży ubrań, pluszaków i gadżetów z podobizną pupila. Bridavsky utrzymuje, ze większość zysków przekazał na rzecz centrów adopcji i ośrodków ratowania zwierząt.

