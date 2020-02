Chcesz śledzić takie informacje na bieżąco? Dołącz do grupy Kronika kryminalna Radia ZET na Facebooku

Składniki tego narkotyku mogą mieć fatalny wpływ na ludzki organizm. "Szara śmierć" składa się z heroiny, fenatylu i innych niebezpiecznych opioidów – czytamy w "New York Post". Co więcej, substancja ta może okazać się śmiertelnym zagrożeniem nie tylko po samym zażyciu, lecz nawet po styczności z naszą skórą!

Substancja, która zabija

Jak tłumaczył David Spencer z policji w Luizjanie, zgon po zetknięciu się ze śmiertelnie groźnym narkotykiem nie musi być natychmiastowy. Chodzi o to, ze dotykając tę szarą substancję łatwo możemy przenieść jej cząsteczki w okolice oczu, ust lub włosów – co może narazić nas na jej wpływ. Amerykańska policja podkreśla, że w wyniku zażycia "szarej śmierci" doszło już do kilku zgonów – informuje "New York Post". Uwaga: ten środek psychoaktywny jest określany jako 10 tysięcy razy silniejszy od heroiny!

Jak czytamy w artykule, "szara śmierć" widziana była już trzy lata temu w stanie Alabama (USA), oraz w Europie – a dokładniej w Gruzji. Wtedy gruzińskie media podawały, że w samym kraju śmierć z powodu zażycia substancji poniosło ponad 20 osób w ciągu jednego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych, pierwszą ofiarą śmiertelną tego śmiercionośnego specyfiku była 24-letnia Lauren Camp. W 2017 roku, zwłoki kobiety zostały znalezione w wannie. W tym roku natomiast, liczba zmarłych w wyniku zażycia substancji wynosi już 7 osób.

Toksyczna mieszanka nazywana jest również "betonem", ze względu na swój charakterystyczny kolor i konsystencję – wyglądają jak małe, betonowe "bloczki". Jak czytamy na drugs.com., zażywający podają sobie narkotyk poprzez zastrzyk, wciągają lub palą.

RadioZET.pl/News York Post/adelaidenow.com.au