zespolkolorowychskarpetek – kampania, która łamie stereotypy [WIDEO]

Dwie różne skarpetki na stopach – 21 marca mają pokazywać solidarność z osobami z zespołem Downa. Tego dnia przypada Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i tego dnia kampanię #zespolkolorowychskarpetek powołała do życia Kaja Bielawska. Sama jest siostrą Moniki, która urodziła się z trisomią 21. M.in. z jej pomocą stworzyła wideo, które ma łamać stereotypy.

Akcja – jak podkreśla Kaja Bielawska – powstała z potrzeby serca.

- Zespół Downa jest mi bliski, mam 25-letnią siostrę Monikę, która zainspirowała mnie do zrobienia tej kampanii. Mam możliwość pracować wśród wspaniałych osób, które wsparły mój pomysł i pomogły mi w realizacji kampanii - mówi dla Wirtualnych Mediów.

We współpracy z fundacją „Bardziej Kochani” stworzyła wideo. Występują w nim dorośli z zespołem Downa. Dzielą się swoimi marzeniami, pasjami i doświadczeniami. Chcą łamać stereotypy. Pokazywać, że osoby z trisomią 21 mają takie same potrzeby jak osoby pełnosprawne - akceptacji, tolerancji i szacunku.

- Wcześniej nie miałem do czynienia z osobami z zespołem Downa. Przychodząc na plan spodziewałem się, że będą tylko dramaty, troski, łzy i jedno wielkie użalanie się nad sobą. A z tego, co zauważyłem, to są osoby, które w ogóle nie dbają o atencję, nie chcą jakiegoś wyjątkowego zainteresowania, chcą być po prostu traktowane normalnie - przekonuje w rozmowie z portalem Wirtualne Media Bartek Szkop, reżyser spotu.

Kampania wystartowała 21 marca w Światowym Dniu Osób z Zespołem Downa pod hasztagiem #zespolkolorowychskarpetek.

Kaja Bielawska zachęca, by tego dnia – na znak solidarności z osobami dotkniętymi tą wadą genetyczną – włożyć dwie różne skarpetki, zrobić zdjęcie i udostępnić je w mediach społecznościowych podpisując właśnie takim hasztagiem, walcząc w ten sposób ze stereotypami, strachem czy niechęcią wobec dzieci i dorosłych z zespołem Downa.

