- Zaraz po informacji o tym, że stan zdrowia królowej Elżbiety się pogorszył, zadzwoniłem do mojego przyjaciela, który zasiada w Izbie Lordów i muszę powiedzieć, że rozmowa była bardzo trudna. Był na granicy płaczu, co Brytyjczykom zdarza się bardzo rzadko – mówi Gość Radia ZET Adam Bielan.

Europoseł dodaje, że takie zachowanie zdarza się Brytyjczykom rzadko, ponieważ naród ten słynie z „pewnej flegmy, dystansu, opanowania”. Gość Bogdana Rymanowskiego podkreśla, że Elżbieta II była instytucją. - 70 lat panowania, najdłuższa obecność na funkcji głowy państwa na świecie – dodaje. Bielan zaznacza, że śmierć królowej Elżbiety to olbrzymia strata nie tylko dla Wielkiej Brytanii, ale i dla całego świata, a szczególnie dla Europy. - Żyjemy w czasach chaosu, wojen, kryzysów i królowa była punktem odniesienia dla wielu, nie tylko dla Brytyjczyków – komentuje europarlamentarzysta.

Adam Bielan przypomina również serial „The Crown” o rodzinie królewskiej. - Widzieliśmy obecność królowej choćby podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie, widzieliśmy w jaki sposób świętowano kolejne jubileusze jej panowania. To wszystko było śledzone przez widzów na całym świecie – mówi Gość Radia ZET.

Stosunki Polska-Wielka Brytania i wpływ królowej Elżbiety? - Trudnym momentem był Brexit. Mogło to zerwać wiele relacji gospodarczych. Wielka Brytania była naszym drugim partnerem handlowym po Niemczech – odpowiada Bielan. Podkreśla jednocześnie, że Wielka Brytania wciąż jest dla nas niezwykle ważnym partnerem, szczególnie jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa. - Mam nadzieję, że do rozmontowania monarchii nie dojdzie – dodaje gość Bogdana Rymanowskiego.

Adam Bielan o Jacku Kurskim: Niedługo rozmowa z prezesem PiS. Grzechem byłoby nie wykorzystać jego doświadczenia i talentów. Nie można zostawić go bez przydziału

Jacek Kurski w rządzie czy w sztabie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości? - Jacek jest politykiem niezwykle doświadczonym. Ma też duże doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie kampanii wyborczych. Talenty Jacka powinny być wykorzystane – komentuje Gość Radia ZET Adam Bielan w internetowej części programu. Polityk zapowiada również, że „niedługo dojdzie do rozmowy między prezesem Kaczyńskim, a Jackiem Kurskim”. - Najbliższe dni to będzie czas decyzji – dodaje. - Grzechem byłoby nie wykorzystać jego doświadczenia w sytuacji, w której powinna obowiązywać zasada, że wszystkie ręce na pokład – przyznaje gość Bogdana Rymanowskiego. Adam Bielan ocenia, że w dzisiejszych czasach jest wiele kryzysów: gospodarczy, wojenny, polityczny i dodaje, że PiS będzie walczyło w wyborach parlamentarnych „o wszystko”. - Nie można kogoś takiego [Jacka Kurskiego – red.] zostawić z boku, bez przydziału – komentuje polityk.

„Najbliższe tygodnie to będzie czas być może największego kryzysu”

Gość Radia ZET uważa, że Zjednoczona Prawica musi poprawić „niektóre kwestie komunikacyjnie” oraz musi „dotrzeć do Polaków z informacjami jak wiele władza i rząd ZP stara się robić”. - Najbliższe tygodnie to będzie czas być może największego kryzysu od czasu, kiedy doszliśmy do władzy – ocenia Adam Bielan.

Pytany przez prowadzącego o szanse na reparacje, Gość Radia ZET opowiada, że w 2004 roku polski parlament przyjął uchwałę wzywającą rząd do rozpoczęcia prac dotyczących właśnie reparacji i dodaje, że wtedy wypowiedzi Donalda Tuska były bardziej antyniemieckie. - To było zanim Tusk zawarł sojusz z Angelą Merkel, w ramach którego został wynagrodzony stanowiskiem szefa Rady UE – komentuje.

Dzisiejsze spotkanie kierownictwa PiS? - W okresie niewakacyjnym kierownictwo zbiera się regularnie, raz na tydzień. Z tego spotkania nie czyniłbym niczego super przełomowego – komentuje polityk.

Adam Bielan opowiada również o wyjazdach z Jarosławem Kaczyńskim. - 2 razy byliśmy razem z prezesem w Londynie i w Niemczech. Wtedy chyba żadnego szoku nie przeżywaliśmy. Udało nam się zwiedzić np. słynne gabinety wojenne Churchilla. Prezes miał życzenie, żeby je zobaczyć – wspomina.

