- Musimy zadbać o to, żeby w naszych szeregach nie nastąpiła demobilizacja. Musimy przekonać dodatkowo ok. miliona wyborców – mówi gość Radia ZET, rzecznik sztabu Andrzeja Dudy Adam Bielan.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, ile głosów musi zdobyć w II turze kandydat Zjednoczonej Prawicy by wygrać, europoseł odpowiada: - Żeby być bezpiecznym to 9,5 mln głosów, to taki wynik, który da reelekcję panu prezydentowi. – Pan prezydent Andrzej Duda będzie miał zapewne ponad 3 mln głosów więcej niż 5 lat temu. Sam miałem pewne obawy, że to się może skończyć poniżej 40 proc., więc jestem pozytywnie zaskoczony – komentuje polityk Zjednoczonej Prawicy. Bielan podkreśla, że wynik Andrzeja Dudy jest „najlepszym w I turze od 20 lat, od czasów Aleksandra Kwaśniewskiego i drugim najlepszym wynikiem w historii wyborów prezydenckich oraz najlepszym wynikiem Zjednoczonej Prawicy od czasów jej powstania”. Rafał Trzaskowski? - Ma najgorszy wynik w historii startu kandydatów PO – komentuje gość Radia ZET.

"Pan prezydent rozdaje dziś kawę w Toruniu"

Plany na najbliższe dni? - Pan prezydent dziś od rana jest w Toruniu i rozdaje kawę, rozmawia z mieszkańcami. Będziemy bardzo ciężko pracować na to, żeby przekonać dodatkowych wyborców – zapowiada Adam Bielan. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy sztab Andrzeja Dudy ma jakieś „asy w rękawie”, jego rzecznik odpowiada: - Mamy asa w rękawie i jest nim najlepszy możliwy kandydat, my musimy po prostu zrobić dobrą kampanię. Dodaje, że to Rafał Trzaskowski i jego sztab słyną z „nieczystej” gry.

Trzaskowski to kandydat "warszawki"? "Zaszkodziło mu pompowanie w sondażach"

- To kandydat „warszawki” – tak o Rafale Trzaskowskim mówi w internetowej części programu „Gość Radia ZET” Adam Bielan. Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy wytyka kandydatowi Koalicji Obywatelskiej, że nie zna problemów Polaków. Gość Beaty Lubeckiej stanowczo odcina się jednak od określania mianem „warszawki” wszystkich mieszkańców stolicy. – Ja nie mówię o Warszawie, mówię tylko o „warszawce”. O liberalnych elitach warszawskich, które ukochały sobie Trzaskowskiego. Pompują go w sondażach, czasem nie znając umiaru. To mu zaszkodziło. Ten balonik pękł podczas wyborów. Rafał Trzaskowski nie doścignął Andrzeja Dudy. Może się okazać, że nawet nie przekroczy 30 procent – przewiduje Bielan.

Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy wytyka Rafałowi Trzaskowskiemu, że bardzo słabo zna problemy „innych miejsc niż warszawskie salony”. – Dowodem na to jest jego „amnezja” w sprawie głosowania dotyczącego wieku emerytalnego – podaje przykład. – Jak można nie wiedzieć, że 4 lata temu było się posłem? To głosowanie było ważne dla milionów Polaków. Pokazuje to pewne oderwanie tego kandydata od rzeczywistości – ocenia Adam Bielan w Radiu ZET.

RADIOZET/MA