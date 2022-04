Adam Bielan: Prawo w Polsce jest dziurawe. Nie nadąża za rozwojem gospodarki

- Wiem, że portal zadawał w tej sprawie panu ministrowi pytania z tezą. Na wszystkie odpowiedział. Negatywnie. Nie widzę tutaj żadnej afery – komentuje gość Beaty Lubeckiej. Zdaniem Adama Bielana zarzuty te są „dość absurdalne”.

- Posłowie powinni wpisywać do oświadczenia majątkowego posiadanie kryptowalut i w tej sprawie powinniśmy mieć bardziej restrykcyjne regulacje, niż dotąd – przyznaje jednak europoseł. Dodaje, że „prawo nie nadąża za rozwojem gospodarki” i przypomina, że ustawa o oświadczeniach była tworzona 20 lat temu. - W przypadku kryptowalut – prawo w Polsce jest w tej kwestii dziurawe – mówi gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem kryptowaluty mogą być bardzo dobrym sposobem na korumpowanie polityków. Bielan zaznacza, że wszystkie składniki majątku powinny być wpisane do oświadczenia majątkowego.

Adam Bielan o wyborach we Francji: Każda wypowiedź polskiego polityka może być uznana za próbę wpłynięcia na ich wynik

- Oboje kandydaci mają swoje plusy i minusy z punktu widzenia Polski. Nie chcę mówić publicznie o moich osobistych preferencjach. Kampania budzi olbrzymie emocje i nawet najmniej istotna wypowiedź polskiego polityka może być uważana we Francji za próbę wpłynięcia na werdykt - mówi w Radiu ZET europoseł Adam Bielan, pytany o to, komu kibicuje w wyborach we Francji. Gość Beaty Lubeckiej przyznaje, że podczas debaty kandydatów na prezydenta, Marine Le Pen była lepiej przygotowana, niż 5 lat temu. - W kwestiach polityki międzynarodowej żaden z tych kandydatów nie jest z punktu widzenia Polski idealny, ze względu na postawę wobec Rosji – ocenia prezes Partii Republikańskiej. Dodaje jednak, że tu więcej „celnych strzałów” oddał Emmanuel Macron. - W kwestiach polityki społecznej, gospodarczej – wiemy, że we Francji jest duża frustracja – i tu Marine Le Pen kilka razy cennie punktowała Macrona – uważa europoseł.

Adam Bielan ubolewa nad tym, że we Francji od dekad obserwujemy fascynację Rosją. - Mam nadzieję, że Francja nie wyjdzie z NATO – dodaje Gość Radia ZET, dopytywany czy jest to możliwy scenariusz w przypadku wygranej kandydatki skrajnej prawicy.

Negocjacje ws. KPO? "Zakończyły się w sensie technicznym, merytorycznym"

- Negocjacje w sensie technicznym, merytorycznym ws. KPO w zasadzie już się zakończyły. Teraz potrzebne są decyzje polityczne – mówi europoseł Adam Bielan w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Mam nadzieję, że zapadną w ciągu najbliższych kilku, kilkunastu dni – dodaje polityk. Gość Beaty Lubeckiej zaznacza, że Polska musi do końca roku zakontraktować 70 proc. środków, które zostały nam przyznane. - Zostało bardzo mało czasu, byśmy ten wymóg spełnili. Jeśli decyzja nie zapadnie na dniach, to możemy nie zdążyć tych środków wydać – podkreśla Bielan. Jego zdaniem to ostatni dzwonek.

więcej wkrótce...

RadioZET/MA