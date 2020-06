- Niestety obawiam się, że władza podejmuje decyzje [o luzowaniu obostrzeń – red.] na zasadzie „wydaje mi się”. Od wielu tygodni mimo naszych próśb, nie zostały położone na stole informacje w oparciu o jakie wskaźniki są podejmowane te decyzje. Tak to się robi w wielu krajach i byłoby to rozsądniejsze niż to, co robimy u nas – mówi gość Radia ZET, jeden z liderów Lewicy Razem Adrian Zandberg.

Polityk obawia się, że możemy mieć do czynienia z „negatywnymi konsekwencjami zbyt szybkiego uruchamiania niektórych form życia społecznego”. - Mnie podbite oczy pana ministra Szumowskiego nie wzruszają. Być może dlatego, że sam czasem te podbite oczy miewam – komentuje Zandberg. - Wolałbym, żebyśmy podejmowali decyzje nie na zasadzie zaufania do czyjegoś wizerunku tylko w oparciu o naukowe przesłanki – uważa gość Radia ZET. Jego zdaniem to nie politycy powinni podejmować takie decyzje a eksperci, którzy dokładnie wytłumaczą ich zasadność.

Zandberg o wyborach prezydenckich: Nie na miejscu byłoby, gdybym kandydował ze swoim skromnym doświadczeniem. Biedroń? Liczy się ostatni tydzień

- Nie ma tajemnicy, że siłą Roberta jest kampania bezpośrednia i bezpośredni kontakt z ludźmi. Tego przez parę tygodni zabrakło – ocenia lider partii RAZEM. Jego zdaniem sondaże, które publikowane są teraz, nie są miarodajne. - Ważne będzie, jak będą wyglądały sondaże za tydzień albo 1,5 tygodnia – dodaje polityk. Gość Radia ZET uważa, że w trakcie kampanii za mało rozmawia się o programach kandydatów a za dużo „o tym, jakby to były wyścigi konne”. - Sens demokracji jest nieco większy niż wyścigów konnych – chodzi w niej o treść a nie o obstawianie wyników bukmachera – dodaje, dopytywany o sondaże.

"Byłoby nie na miejscu gdybym kandydował ze swoim skromnym doświadczeniem"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy miał propozycję startu w wyborach prezydenckich, Adrian Zandberg odpowiada, że „każdy ma swój czas w polityce”. - Podchodzę ze skromnością do tego typu rozważań. Nie mam bardzo dużego doświadczenia i byłoby nie na miejscu, gdybym z tym dość skromnym doświadczeniem i w zupełnie innej pozycji politycznej kandydował na urząd prezydencki – ocenia polityk Lewicy.

Adrian Zandberg o skoku sondażowym Rafała Trzaskowskiego: To się skończy

Skok sondażowy kandydata KO? - Wyborcy, którzy zniechęcili się do wyborów po kampanii pani Kidawy-Błońskiej, powoli wrócili do Rafała Trzaskowskiego. Stąd wrażenie wzrostu sondażowego, które bardzo umiejętnie sztab Trzaskowskiego podtrzymuje. Ale to się kończy – uważa gość Radia ZET. - Wszyscy wiemy ile razy już obóz PO, startując w tej konwencji, przegrywało z obecną władzą – dodaje. Zdaniem Zandberga ta kampania jest „przedziwna”. - Jak pani spojrzy na to, kto miał być nową nadzieją, która za chwilę wszystko zmieni, to takich kandydatów było wielu. Najpierw Kidawa-Błońska, potem Kosiniak-Kamysz, potem swój tydzień miał Hołownia, teraz Trzaskowski. A liczy się ostatni tydzień – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

RADIOZET/MA