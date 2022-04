Wybory prezydenckie we Francji? - Francuzi stracili wiarę w sensowność zaangażowania politycznego i zapowiada się wyjątkowo wysoka absencja. Mnie to bardzo niepokoi – mówi Gość Radia ZET Agnieszka Holland, która na co dzień mieszka w Bretanii.

Reżyserka i scenarzystka dodaje, że Francuzi oczywiście są proukraińscy, są za pomocą dla uchodźców, ale najbardziej niepokoi ich teraz poczucie bezpieczeństwa i portfele. - Bomby mogą lecieć i u nas. Francuzi nie chcą stracić na tej wojnie – zaznacza. - Le Pen, która była osobą nie do przyjęcia dla bardzo wielu Francuzów, zbanalizowała się. Używając – podobnej do Orbana - demagogicznej propagandy, wykorzystała te nastroje pewnego lęku, brak zaufania do rządzących, do tego, by piąć się w sondażach – komentuje Agnieszka Holland w rozmowie z Beatą Lubecką.

Holland: Aberracyjne i niebezpieczne, że polskie władze popierają Le Pen

Gość Radia ZET ocenia, że ew. wygrana Marine Le Pen jest „bardzo niebezpieczna” dla całej Europy, ale również dla Polski. - Wtedy putinowska Europa zyska niebywałego sojusznika, a NATO straci jednego z najważniejszych członków – alarmuje polska reżyserka. - To, że Francuzi nie zdają sobie sprawy z tego, co to znaczy wybrać na prezydentkę sojusznika Putina - jeszcze mogę jakoś zrozumieć. Ale to, że popierają ją władze Polski – to dość aberracyjne i bardzo niebezpieczne – ocenia Holland.

„Nie jest problemem to, że Macron rozmawia z Putinem”

Pytana przez Beatę Lubecką o to, czym podpadł Emmanuel Macron, Agnieszka Holland odpowiada, że „mnóstwem rzeczy”, ponieważ popełnił szereg błędów. - Ale wydaje mi się, że zrobił dużo dobrych rzeczy i nie jest to najgorszy prezydent – zaznacza. Rozmowy Macron-Putin? Zdaniem reżyserki, nie oznaczają one, że obecny prezydent Francji jest sojusznikiem prezydenta Rosji. - Próbuje wybadać, zorientować się, mieć minimalny wpływ na to, by było wiadomo co się dzieje i czy można dojść do czegoś przy pomocy działań dyplomatycznych – uważa Gość Radia ZET. Agnieszka Holland zaznacza, że Emmanuelowi Macronowi „można wiele zarzucić, ale nie to, że jest głupcem”. - Doskonale zdaje sobie sprawę, w jakiej jesteśmy sytuacji – mówi polska reżyserka i scenarzystka, która mieszka we Francji. - Nie jesteśmy w stanie wojny z Putinem – ani Polska, ani Francja – w związku z tym wykorzystuje się jakieś kanały, by próbować wybadać i wpłynąć. Tak robiło się zawsze. Ukraińcy również rozmawiają z władzami Rosji – przypomina Holland. Jej zdaniem problemem nie jest to, że Macron rozmawia z Putinem. - Problemem jest to, że jeśli wygra Le Pen, popierana przez polski rząd, to na czele jednego z największych krajów UE (w osi obrony Ukrainy i Polski) stoi bezpośrednia sojuszniczka Putina, która ogłasza, że wyjdzie z NATO – mówi reżyserka Agnieszka Holland.

RadioZET/MA