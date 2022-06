- Nigdy nie krytykowałam rządu co do zasady, tylko krytykowałam pewne rozwiązania prawne i w tej kwestii nic się nie zmieni. Będę miała możliwość nie tylko krytykowania, ale również prezentowania rozwiązań – mówi w Radiu ZET Agnieszka Ścigaj – była polityk Kukiz’15 i nowa minister w Kancelarii Premiera, szefowa koła Polskie Sprawy.

Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy w takim razie jej koło będzie teraz głosowało razem z partią rządzącą, minister zapowiada: - Oczywiście, że rozmawialiśmy o tym. Będąc w rządzie będę popierać te ustawy. Jaka była cena wejścia do rządu byłej polityk opozycji? - Możliwość zrealizowania projektu, który nie może czekać na wybory. Musi być zrealizowany teraz. To teraz trzeba zadbać o mieszkalnictwo, rynek pracy powiązany z uchodźcami, łagodzenie konfliktów społecznych – wylicza Gość Radia ZET.

- Czy ja umiem o siebie zadbać? Myślę, że każdy powinien umieć o siebie zadbać, jako człowiek – mówi Agnieszka Ścigaj i dodaje: - Zawsze byłam osobą zadaniową i merytoryczną. - Chętnie podejmuję nowe wyzwania i doprowadzam sprawy do końca – podkreśla nowa minister, odpowiedzialna za integrację społeczną.

Kulisy porozumienia koła Polskie Sprawy z Prawem i Sprawiedliwością? Agnieszka Ścigaj opowiada, że kiedy wybuchła wojna, jej koło rozmawiało z premierem i zadeklarowało wsparcie rządu w zakresie obronności, bezpieczeństwa i dbania o stabilizację. - Zasugerowaliśmy, że trzeba podjąć działania. Przedstawiliśmy spójny projekt jak zadbać o włączenie społeczne i zapobiegać konfliktom – opisuje Gość Radia ZET. W rozmowie z Beatą Lubecką podkreśla, że projekt ten spodobał się Mateuszowi Morawieckiemu. - Dogadaliśmy szczegóły i premier zaproponował, że skoro to jest mój pomysł, to może sama chciałabym go pokoordynować – mówi minister. Zapewnia również, że jej projekt jest „konieczny do zrealizowania i pozwoli postawić sprawy ponad polityką – integrację uchodźców”. Ścigaj ocenia, że mamy w Polsce sytuację „dość kryzysową”.

Dopytywana o jej funkcję dyrektor ośrodka pomocy społecznej w Kluczach, Agnieszka Ścigaj odpowiada, że jest na bezpłatnym urlopie. - Na wdrożenie swojego projektu dałam sobie czas do końca wyborów. Mam nadzieję, że dostanę też narzędzia – komentuje. Jej zdaniem, efekty tej prawy powinny być „na wiele, wiele lat”.

Ścigaj: Mam plan, by w ogóle nie wystartować w kolejnych wyborach

- Nie mam takich planów [by wstąpić do PiS – red.]. Koło Polskie Sprawy jest odrębnym kołem, w tej chwili przystępujemy do budowy partii politycznej. Nie mamy planów łączenia się z PiS – zapewnia nowa minister Agnieszka Ścigaj w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. - Jestem zwolennikiem, że poseł powinien być nie więcej, niż 2 kadencje. Na ten moment mam decyzję i plan, że w ogóle nie będę startować w kolejnych wyborach – zapowiada w rozmowie z Beatą Lubecką. Polityk tłumaczy, że nie chciałoby jej się „poświęcić następnego pół roku na dyskutowanie z różnymi ugrupowaniami o miejscach na listach”.

Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy jej zdaniem rządy PiS są autorytarne czy nie, Agnieszka Ścigaj odpowiada: - Jeśli chodzi o całą politykę centralizowania państwa, to trochę taka polityka jest. Dodaje, że „do tej pory przynajmniej taka była”.

Pytana przez słuchacza o to, czy poprze wniosek Pawła Kukiza, dotyczący odwołania Zbigniewa Ziobry, jeśli minister nie wprowadzi sędziów pokoju, minister Agnieszka Ścigaj zapowiada, że w kwestii postulatów Kukiz’15 nic się u niej nie zmieniło. - Będę ramię w ramię z Pawłem Kukizem walczyć o te postulaty – zapewnia. Podkreśla, że zagłosuje za odwołaniem, jeśli nie pojawi się „realizacja sędziów pokoju”.

Nowa minister zapowiada: Wykorzystanie pustostanów na terenach wiejskich, by tam przesunąć grupy uchodźców

Pierwsza decyzja minister Agnieszki Ścigaj? - Możliwość przekonsultowania projektu dotyczącego tego, by wykorzystać pustostany na terenach wiejskich, by trochę przesunąć grupy uchodźców w kierunku wiejskim i przekwalifikować przy realizacji usług społecznych – zapowiada Gość Radia ZET, szefowa koła Polskie Sprawy i nowa minister w Kancelarii Premiera Agnieszka Ścigaj. Gość Beaty Lubeckiej dodaje, że kobiety z Ukrainy będą mogły np. „świetnie pomóc w DPS-ach, również w domach przy opiece nad osobami starszymi”. Zachęty? - Oferując możliwość tańszego mieszkania, przygotowania zawodowego oraz pracy w obszarze usług społecznych i rolnictwa – wylicza minister.

Agnieszka Ścigaj zapowiada również, że zaprosi do współpracy wielu polityków opozycji. - Z kilkoma posłankami rozmawiałam, wyrażają chęć. Nie widzę problemu, by popracować merytorycznie – komentuje.

RadioZET/MA