Dyplomata przyznaje, że często ciężko odróżnić rosyjski atak od salw ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. – Jakoś od 2-3 dni trochę się uspokoiło i słychać po 3-4 alarmy dziennie – komentuje gość Beaty Lubeckiej. - Tu jest całkowity spokój akurat w naszym otoczeniu – mówi Cichocki. Dodaje również, że rodziny pracowników placówki wróciły do kraju, a on i jego współpracownicy zostali w Kijowie, ponieważ to tam jest teraz dużo pracy. - Ze środka wygląda to inaczej. To jest służba zagraniczna. Jest wtedy najbardziej potrzebna, kiedy pojawia się ryzyko – mówi ambasador Polski na Ukrainie. - Właśnie piję sobie herbatę i mam dobry nastrój – przyznaje. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy pracownikom ambasady zdarza się opuszczać placówkę, Bartosz Cichocki odpowiada: - Wychodzimy poza teren, choć częściej chyba jesteśmy odwiedzani, niż my wychodzimy. Dodaje, że „kolega zapomniał ostatnio bułki tartej do kotletów i wybraliśmy się po bułkę tartą”. Kto odwiedza Polską ambasadę w Kijowie? - Dziennikarze, urzędnicy ukraińscy, oficerowie niektórych formacji, z którymi współpracujemy. Któregoś dnia mieliśmy rozmowę z lekarzem, żeby doprecyzować jego zapotrzebowania na lekarstwa, które dostarczyliśmy mu z Polski – wylicza dyplomata.

Cichocki: Najbardziej bolesne jest to, że nie jestem w stanie pomóc wszystkim Polakom

Czy Polacy zgłaszają się po pomoc? – Tak, [chcą – red.] opuścić Kijów, żeby dostarczyć żywność – choć to jest najtrudniejsze. Najbardziej dla mnie bolesne przypadki to zgłoszenia z innych miast. Nie jestem w stanie z Kijowa niczego im dostarczyć ani ich wywieźć, ale próbujemy takie osoby dołączyć do konwojów humanitarnych – tłumaczy Gość Radia ZET. Ambasador dodaje, że w obwodzie lwowskim na pewno są duże liczby Polaków, którzy pozostali, a jeśli chodzi o środkową i wschodnią Ukrainę – to ok. kilkudziesięciu obywateli polskich. Pytany o to, jak wygląda miasto, Bartosz Cichocki opowiada, że są „blokposty”, arterie miejsce poprzecinane są zaporami, są patrole uzbrojonych formacji, są betonowe spowalniacze.

Gość Beaty Lubeckiej, który postanowił pozostać w Kijowie, mimo wybuchu wojny przyznaje, że na miejscu są również jeszcze „kolega ambasador Turcji, jest nuncjusz apostolski, są chyba ambasadorowie państw centralnoazjatyckich, jest Białorusin i kiedy ostatnio było kilku ambasadorów państw arabskich”.

Ambasador Polski na Ukrainie: Kijów się obroni. Rosja spychana jest do epoki kamienia łupanego

- Kijów się obroni. Miałem okazję poznać obrońców Kijowa, miałem okazję poznać miasto, od 1,5 tygodnia słyszę, że Charków padł, Bucza padła, tamto padło, a po chwili okazuje się, że Ukraińcy odbijają miasto – mówi Gość Radia ZET Bartosz Cichocki. Ambasador Polski w Kijowie dodaje, że „były już starcia z Kadyrowcami, wczoraj gdzieś rozbito Wagnerowców, ale Ukraińcy też mają swoich zdolnych żołnierzy”. Dyplomata zaznacza, że „teren musi być zajmowany lądowo, ale może się to odbywać tylko z ochroną z powietrza, więc tu pojawia się postulat ukraińskich władz o dostarczenie platform powietrznych bojowych, obronę przeciwlotniczą, zamknięcie przestrzeni powietrznej”. - Te decyzje ze strony państw zachodnich będą miały kluczowe znaczenie dla tego konfliktu. Od tych decyzji będzie zależało życie tysięcy ludzi i suwerenność Ukrainy – podkreśla Cichocki. Dopytywany przez Beatę Lubecką o dostarczanie Ukrainie myśliwców i opór USA w tej sprawie, Gość Radia ZET odpowiada: - Oczywiste jest, że próbujemy przełamać pewien opór, a nasi sojusznicy muszą się przestawić w trochę inny tryb. - Jestem pewien, że Amerykanie też są podatni na bodźce z zewnątrz. Myślę, że pan z Pentagonu będzie wydawał jeszcze niejedno oświadczenie – dodaje Cichocki. Ambasador przyznaje, że dla Ukraińców takie decyzje to „sprawa życia i śmierci”, więc oczywiste jest, że naciskają w takich sprawach. - Każdy walczy o swoje interesy – mówi Bartosz Cichocki. - Tydzień temu zastanawialiśmy się czy SWIFT będzie czy nie, czy Rosja odczuje sankcje, a dziś widzimy, że Rosja jest spychana do epoki kamienia łupanego – ocenia ambasador Polski w Kijowie.

RadioZET/MA