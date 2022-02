Dopytywany o to, dlaczego inne kraje ewakuują swoich dyplomatów, a Polska nie, szef polskiej placówki odpowiada, że takie polecenie wydała centrala i dodaje: - Osobiście nie widzę ani jednego sygnału niezadowolenia taką decyzją wśród osób, którymi mam zaszczyt kierować. - Jesteśmy po to w służbie państwowej, by w takich trudnych chwilach służyć najlepiej, jak potrafimy – podkreśla ambasador. Cichocki zapowiada, że jeśli zajdą znaczące zmiany – będą podjęte stosowne decyzje. Zaznacza jednak, że polska ambasada „pracuje w takim samym trybie, w jakim pracowała miesiąc temu czy pół roku temu”. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy nie obawia się o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny, Gość Radia ZET odpowiada: - Skupiam się na wykonaniu obowiązków, niesieniu pomocy obywatelom RP, naszym rodakom z obywatelstwem ukraińskim, Ukraińcom i na tym, by reprezentować interesy Rzeczpospolitej – komentuje Bartosz Cichocki.

„Nie widzę zasadniczych oznak zmiany trybu życia Ukraińców. Wojskowe ćwiczenia? W sposób spokojny i skoncentrowany”

Kijów wierzy w inwazję? Zdaniem ambasadora Polski na Ukrainie, jest tam znacznie spokojniej, niż poza granicami kraju. - Być może wynika to z tego, że wszyscy mieszkańcy Ukrainy już od 8 lat żyją w obliczu wojny. W taki, czy inny sposób znakomita większość Ukraińców została dotknięta wojną. Stracili bliskich, majątek, poczucie bezpieczeństwa – mówi Gość Radia ZET. Pytany o to, czy w takim razie życie toczy się tam normalnie, w przededniu zapowiadanej inwazji, dyplomata ocenia: - Nie widzę jakichś zasadniczych oznak zmiany trybu życia Ukraińców. Dodaje, że u naszego wschodniego sąsiada odbywają się ćwiczenia obrony terytorialnej, szkolenia dla cywili z pierwszej pomocy, także z obsługi broni strzeleckiej. Zaznacza jednak, że „odbywa się to w sposób spokojny i skoncentrowany”. - Dziesiątki tysięcy mężczyzn i kobiet już miały kontakt z przeciwnikiem i inaczej reagują na tę sytuację, niż my w Polsce, w Niemczech czy we Francji – podkreśla Bartosz Cichocki.

Pytany o to, co zrobią polscy dyplomaci w przypadku wybuchu wojny, ambasador Polski na Ukrainie odpowiada, że „scenariusze mogą być bardzo, bardzo różne”. - My mamy na uwadze to, że na Ukrainie mamy 6 profesjonalnych placówek dyplomatycznych – Od Lwowa po Charków, od Odessy po Łuck i to mogą być różne decyzje w stosunku do różnych placówek – dodaje.

Bartosz Cichocki: Minister Rau będzie występował w Moskwie z pozycji konstruktywnych, a nie defensywnych. Dyplomacja lepsza, niż alternatywa

- Naszym celem jest, by Rosja została utwierdzona w przekonaniu i zachęcona, by rozwiązania swoich wątpliwości, zastrzeżeń poszukiwać na drodze dyplomatycznej – mówi ambasador Polski na Ukrainie, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o wizytę Zbigniewa Raua w Moskwie. Bartosz Cichocki podkreśla, że szef polskiej dyplomacji poleciał tam przede wszystkim jako przewodniczący OBWE. - Minister Rau poleciał do Moskwy, by przekonywać, że nie manipulujemy misją, że nie uprawiamy militarystycznej psychozy, ale żeby też wysłuchać strony rosyjskiej. Dyplomacja jest zawsze lepsza, niż alternatywa – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem Rau nie będzie tam występował z pozycji defensywnych, tylko konstruktywnych. - Zawsze pozostawaliśmy otwarci na dialog z Rosją. Dobrze, że do niego dochodzi – ocenia dyplomata. Cichocki podkreśla, że w tym tygodniu „kalendarz OBWE jest dość intensywny”, a Polska bardzo by chciał, by Rosja wzięła aktywny udział w tych wydarzeniach.

Ambasador: Wiele ukraińskich rodzin widzi swoją przyszłość w Polsce. Pracujemy nad językiem polskim na maturze

- Zastanawiamy się i pracujemy z naszymi ukraińskimi partnerami, żeby można było zdawać język polski, jako język obcy na maturze, obok obecnie dopuszczonych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego. Polski jest najbardziej popularnym językiem na Ukrainie – zdradza Bartosz Cichocki w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. Dyplomata dodaje, że wiele ukraińskich rodzin swoją przyszłość widzi właśnie w Polsce. - Wielu Ukraińców jest zachwyconych polską kulturą. Wiele osób chce Sienkiewicza czytać w oryginale czy oglądać filmy polskich twórców. Fakt, że nie można zdawać języka polskiego na maturze wiele dzieci zniechęca – ocenia ambasador Polski na Ukrainie. Gość Beaty Lubeckiej przyznaje, że jest „zaawansowane stadium negocjacji traktatu międzyrządowego o oświacie, mniejszości narodowych – polskiej na Ukrainie i ukraińskiej w Polsce”. - Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku szkolnym traktat zostanie podpisany – podkreśla.

Pytany przez słuchacza o to, czy polski biznes na Ukrainie podejmuje jakieś kroki w związku z sytuacją dotyczącą bezpieczeństwa, Bartosz Cichocki odpowiada, że „niektóre korporacje podjęły decyzję o ewakuacji, relokacji biur na zachód”. – Jest też liczne grono polskich przedsiębiorców, którzy rozwijają ukraińskie biznesy, w tym gronie obserwuję zaniepokojenie, ostrożność, ale nie są to ludzie łatwo poddający się panice – dodaje Gość Radia ZET.

Gość Radia ZET mówi również o tym, że ambasadorowie państwo członkowskich państw UE mieli wczoraj okazję spotkać się z szefem ukraińskiego MSZ. - Powiedział, że Ukraina zdaje sobie sprawę, że wejście do NATO nie nastąpi jutro czy pojutrze. Ale mówienie dziś, że Ukraina nie może wstąpić do NATO to odbieranie ludziom marzeń – opowiada Cichocki. Zdaniem polskiego dyplomaty miałoby to katastrofalne skutki jeśli chodzi np. o determinację do reform czy transformacji państwowej.

RadioZET/MA