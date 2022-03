- Przywieźli bardzo mocny sygnał wsparcia Ukrainy i to się liczy. Ten sygnał jest ważny dla Ukraińców, którzy walczą, zobaczyli, że nie są sami, że mają przyjaciół po broni – dodaje Gość Radia ZET Andrij Deszczyca. Zdaniem dyplomaty to jest bardzo ważny sygnał dla świata. - Pokazuje, że musimy się bardziej zjednoczyć wokół Ukrainy, przeciwko Rosji i zająć jedno, mocne unijne i transatlantyckie stanowisko – komentuje ambasador. Jego zdaniem w świat poszedł jeszcze jeden, bardzo ważny sygnał: „że państwo ukraińskie i administracja funkcjonuje, można organizować wizyty na najwyższym szczeblu, tak, jak przy normalnych wizytach”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy zapadły jakieś decyzje podczas spotkania z władzami ukraińskimi, jej gość odpowiada: - Było kilka konkretnych rzeczy, które będą w przyszłości opracowywane. – Liczymy na to, że szefowie rządów Polski, Czech i Słowenii będą naszymi ambasadorami na forum europejskim i forum NATO i będą promować [wspólne, mocne stanowisko – red.] – mówi dyplomata.

- Stanowisko NATO i Unii Europejskiej musi być natychmiast! Jasne, twarde i stanowcze. Musimy zatrzymać Rosję, inaczej III wojna światowa wybuchnie za rok czy za dwa – uważa Andrij Deszczyca. Jego zdaniem trzeba zatrzymać tranzyt z Europy zachodniej, w tym przez Polskę i Litwę na Białoruś i do Rosji. Ambasador zaznacza, że w tej sprawie prowadzone są rozmowy ministrów infrastruktury i gospodarki Polski oraz Ukrainy. Gość Radia ZET podkreśla, że należy również zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą. - Jeśli NATO nie podejmie takiej decyzji, to ta wojna będzie jeszcze bardziej realna za rok, dwa czy trzy – komentuje.

Andrij Deszczyca podkreśla, że musimy wyciągnąć wnioski z lekcji współczesnej historii. - Rosja w 2008 roku zaatakowała Gruzję i nie poniosła ciężkich konsekwencji. Rosja dalej się wzmacniała dzięki biznesom z zachodem. Wzmocniła się na tyle, że w 2014 zaatakowała Ukrainę. Znów nie poniosła konsekwencji. W 2022 poszła dalej, znów bez konsekwencji. Jeśli to się nie skończy, to Rosja w 2024 roku czy w 2026 pójdzie dalej i wtedy tak czy inaczej wybuchnie III wojna światowa – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Dopytywany o wystąpienie prezydenta Zełenskiego przed amerykańskim kongresem, ambasador Deszczyca wylicza, że Ukrainie potrzebne jest: „wsparcie ze strony amerykańskiej, jeśli chodzi o wsparcie militarne, rozwiązanie kryzysu humanitarnego, zajęcie stanowczego stanowiska jeśli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej lub przekazania nam odrzutowców i pomoc finansowa na odbudowę państwa”.

Działania polskich władz ws. uchodźców? - Jeśli to jest skala od 1 do 10, to oceniam na 10. Jeśli skala ma 5 punktów, to oceniam na 5. Wszystko jest przygotowane bardzo, bardzo sprawnie – mówi Gość Radia ZET. Jego zdaniem Polska i Ukraina są teraz bliscy sobie, jak nigdy i tę jedność trzeba dalej promować. - Mam już nawet kilka pomysłów. Nie zdradzę ich, bo jestem dyplomatą – komentuje Andrij Deszczyca.

- Misja pokojowa NATO na Ukrainie jest potrzebna. Na pewno jest potrzebna jakaś misja, która będzie na Ukrainie wstrzymywać rosyjskie wojska – komentuje Gość Radia ZET. - Putin ma wizję. Jeśli UE i NATO nie uświadomią sobie tego teraz, to będą mieli kłopot z rosyjską agresją za kilka lat. Musi być zdecydowany opór, zjednoczona linia frontu wszystkich państwa przeciwko Rosji. Liczymy, że Polska będzie to promować. Możemy dołączyć – dodaje.

Pytany o rozmowy pokojowe Ukraina-Rosja, ambasador Deszczyca ocenia, że dotychczas idzie to „słabo”, ale dodaje, że „w końcu każdy konflikt wojenny kończy się jakimś porozumieniem”. - Jest zmiana stanowiska po stronie przedstawicieli delegacji rosyjskiej. Bardziej sobie uświadamiają, że sytuacja się dla nich pogarsza, ale jeszcze stanowiska nie zmieniają – mówi dyplomata.

Andrij Deszczyca był również pytany przez słuchacza o naukę języka polskiego. - Nauczyłem się od „Lata z radiem”. W czasach Związku Radzieckiego mogliśmy odbierać sygnał radiowy i TV z Polski. To było dla nas okno na świat. Słuchałem „Lata z radiem”, wiadomości i muzyki – zdradza Gość Radia ZET.

RadioZET/MA