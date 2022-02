Andrzej Byrt: Rosja to imperium zła. Mordercy, którzy zarządzają państwem

- To jak Hitlerjugend oddziaływanie na mentalność. Mamy do czynienia z imperium zła, które maskowało się przez tyle lat – tak o Rosji mówi specjalny Gość Radia ZET Marek Byrt.

Były ambasador Polski w Niemczech i we Francji uważa, że Władimir Putin to „inteligentny gość, który steruje zespołem wybitnych specjalistów od czynienia zła”. Zdaniem dyplomaty Putin chce zgotować Ukrainie to, co przeżyła Polska. - Mamy do czynienia z przestępcą międzynarodowym, który jest legalnym szefem wielkiego państwa, członka Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych – komentuje specjalny gość Beaty Lubeckiej. - Co chwila opisuje czego nie robi Ukraina, jakie porozumienia narusza, sam narusza dekalog, kartę narodów zjednoczonych, to biblia prawa międzynarodowego - dodaje Byrt.

„Trzeba wyciągnąć wnioski w stosunku do ich dzieci złoczyńców, którzy nakradli”

Były ambasador uważa, że trzeba zablokować „co się da”. - Dziesiątki superluksusowych ruskich jachtów tankują w marinach Włoch, Turcji, Grecji – państw członkowskich NATO. Oni wszyscy powinni położyć na tym rękę! Trzeba wyciągnąć wnioski w stosunku do rozproszonych i studiujących na różnych uniwersytetach dzieci tych wszystkich złoczyńców. Wydalić? Tak! Dzieci nie odpowiadają za ojców, ale korzystają z tego, co tamci nakradli w kleptomanii rosyjskiej – uważa Gość Radia ZET. Zdaniem Andrzeja Byrta Władimir Putin to „specjalista od łgania, kłamstwa, zabójstw za granicą, oszustwa, więc mamy do czynienia z mordercami, którzy zarządzają państwem”. - Oni się nie zawahają – przestrzega ekspert.

RadioZET/MA