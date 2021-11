Anna Moskwa o sporze ws. Turowa: Zostało nam do wynegocjowania pół strony umowy

Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, na jakim etapie są negocjacje, minister odpowiada: - 95 proc. umowy jest wynegocjowane, mamy do wynegocjowania jeszcze pół strony. Moskwa dodaje, że cała umowa ma 17 stron i poza częścią finansową znajduje się tam również dużo elementów związanych z monitoringiem środowiska, wody i powietrza. Pytana o to, co jest tą kością niezgody między Polską a Czechami, minister klimatu komentuje, że rozmowy te objęte są poufnością. - Strona czeska tego przestrzega, więc ja też będę chciała do ostatniego momentu dochować tajemnicy – dodaje Gość Radia ZET.

Anna Moskwa tłumaczy, że nasz rząd, po spotkaniu z czeskim rządem 5 listopada wysłał ostateczną propozycję, „pewien kompromis” wynikający właśnie z tego spotkania, ale do dziś nie dostał odpowiedzi od strony czeskiej. - Można domyślać się, że odchodzący rząd nie ma już pełnomocnictw, by kontynuować rozmowy – komentuje minister. Gość Radia ZET podkreśla również, że spór w TSUE toczy się bardziej z perspektywy formalnej. - Środek tymczasowy, nałożony przez TSUE w postaci potencjalnego zamknięcia kopalni i niewspółmiernej kary finansowej, która miałaby trafić na kontro europejskie, a nie konto strony czeskiej, to 2 odrębne tematy – mówi Moskwa.

Minister klimatu i środowiska ocenia, że „jest bardzo wielu przeciwników naszego porozumienia się z Czechami”. - Im bliżej jesteśmy porozumienia, tym więcej jest negatywnej narracji w zakresie naszych relacji. To nie pomaga we wzajemnych rozmowach – podkreśla Moskwa. Szefowa resortu środowiska dodaje, że porozumienie to byłoby porozumieniem między rządami, „więc nie jest dobrze, gdyby nam się coś udało”. - Tak odczytuję wszystkie negatywne tematy ws. Turowa – puentuje w Radiu ZET minister Anna Moskwa.

