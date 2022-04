- To nie jest tak, że ktoś straci w stosunku do tych zmian, które dziś proponujemy. Progresja podatkowa to coś, co wszyscy rozumieją, że bogaci płacą większe podatki – komentuje. Wiceminister finansów przyznaje, że błędy w Polskim Ładzie można było przewidzieć i dodaje, że sam jest zwolennikiem „bardziej przewidywalnych, stabilnych, systemowych, powszechnych rozwiązań, bo one są wtedy bardziej zrozumiałe dla podatników”. - Część rzeczy się udała, część była błędem, a część po prostu była źle przygotowana. Przepraszałem za zamieszanie, czyli za dodatkową pracę księgowych – ocenia gość Beaty Lubeckiej. Rząd wycofuje się z Polskiego Ładu? - Nie nazwałbym tego wycofaniem się. Wszystko, co dane zostaje. Jest dokładnie tak, że wszyscy, którzy zyskali na Polskim Ładzie mają to, co dostali – komentuje wiceminister finansów.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o rezygnację z ulgi dla klasy średniej, jej gość odpowiada, że miała ona swoje zalety, ale miała też wady i była „loterią” – „była celowana do określonej grupy pracowników, trzeba byłoby ją rozszerzać na kolejne grupy”. - To rozwiązanie było loterią w tym sensie, że z różnych losowych powodów można było np. zajść w ciążę i nie wejść w dolny limit ulgi, można było dostać nagrodę i wyskoczyć z tej ulgi w zeznaniu rocznym, w miesięcznym można było dostać dodatkowe wynagrodzenie i nie było ulgi – wylicza Artur Soboń. Jego zdaniem system podatkowy w Polsce jest tak skomplikowany, że ulg dla klasy średniej powinno być więcej, gdyby ten system miał działać i korygować podatek do określonego dochodu.

„Budżet straci 15 mld, ale jesteśmy przygotowani”

Wiceminister finansów szacuje, że budżet państwa straci 15 mld złotych na obniżeniu podatków - niespełna 7 mld w tym roku, a pozostałą kwotę w roku przyszłym. - To jest sytuacja, która skończy się większym deficytem, ale na większy deficyt jesteśmy przygotowani. Musimy sfinansować dziś wzrost gospodarczy, jeśli chcemy utrzymać dynamikę – komentuje Soboń. - My mówimy do tych wszystkich, którzy są dziś na rynku, do przedsiębiorców, podatników: podzielmy się ryzykiem. Zmniejszając podatki dochodowe mówimy: część ryzyka bierzemy jako państwo na siebie, jesteśmy wobec was fair, zmniejszamy presję, która jest w Polsce – dodaje wiceszef resortu finansów.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy już wie, ile zapłaci podatku za 2022 rok, Artur Soboń odpowiada: - Nie, bo tego nie liczyłem. - Nie liczę sobie podatku rocznego. Pewnie sobie takie ćwiczenie zrobię – zapewnia. - Jestem wśród tych, którzy płacą nieco więcej podatków, bo są w II progu. W stosunku do 2021 roku stracę – dodaje Gość Radia ZET.

Soboń o wygranej Orbana: Jest satysfakcja, tzw. wielka radość w Zjednoczonej Prawicy

- Jest tzw. wielka radość [w obozie Zjednoczonej Prawicy – red.] – mówi polityk PiS Artur Soboń, pytany przez Beatę Lubecką o wygraną Viktora Orbana. Gość Radia ZET dodaje: - Wielka radość jest wtedy, jak wygrywamy w Polsce, a jak wygrywa prawica w różnych europejskich państwach, to wielkiej radości nie ma, ale jest satysfakcja. - Nie bulwersuje mnie, jeśli w demokratycznym państwie – jakie ono by nie było – jego mieszkańcy wybierają sobie, jak chcą. To jest standardem. Ci, którzy decydują mają prawo wybierać tak, jak uważają – komentuje wiceminister finansów.

Dopytywany o to, czy ktokolwiek odpowie za bestialstwo w Buczy, Gość Radia ZET odpowiada, że powinien. - To bestialstwo, agresja, której nie da się usprawiedliwić. To coś, co powinno skończyć się konsekwencją ostateczną – trybunałem, który powinien tych wszystkich, na czele z prezydentem Rosji, doprowadzić pod osąd międzynarodowy – uważa Artur Soboń.

