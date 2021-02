Barbara Nowacka, niedzielny Gość Radia ZET, uważa, że wypracowanie stanowiska Platformy Obywatelskiej w sprawie aborcji potrwa. - Do tej pory PO miała zdanie, że najlepszym rozwiązaniem jest to co było. Tyle, że tego już nie ma i muszą spójny, wspólny pogląd wypracować. Jesteśmy w komfortowej sytuacji jako Inicjatywa Polska. Myśmy deklarowali od wielu lat, że jesteśmy zwolennikami liberalnego podejścia do tematu aborcji, że to kobieta powinna decydować. My nie musimy zmieniać zdania - tłumaczy Barbara Nowacka.

Barbara Nowacka w Radiu ZET: Protestów ws. aborcji nie da się przeczekać

- Z Katarzyną Lubnauer, Małgorzatą Tracz, Moniką Rosą przeprowadziłyśmy masę rozmów z naszymi koleżankami i kolegami z PO, przekonując do naszych rozwiązań i jestem przekonana, że jesteśmy na dobrej drodze - dodaje posłanka KO.

Barbara Nowacka uważa, że tematu prawa aborcyjnego, mimo mniej liczebnych protestów, nie uda się przesunąć na drugi plan. - Oni ( PiS - przyp. red.) mogą myśleć, że przeczekają protesty, ale muszą zobaczyć, na co narazili kobiety i rodziny. I tego się nie da przeczekać. Ja rozmawiam z młodymi kobietami, które mają po 20, 30 lat i one mówią, że one się w Polsce nie zdecydują na dziecko. Dziewczyny to widzą, rodziny to widzą będą zwlekali z tą decyzją - dodaje Barbara Nowacka.

