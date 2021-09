Jej zdaniem „skończyły się żarty z Brukselą” i „trzeba zacząć robić”. Posłanka Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że polski rząd powinien „przestrzegać polskiego prawa, czyli zachowywać się w sposób praworządny”.

"To antypatriotyczne, to narażanie Polski na niebezpieczeństwo"

Dopytywana przez Beatę Lubecką o Ryszarda Terleckiego, który najpierw sugeruje, że Polska może opuścić UE, potem się z tego wycofuje, posłanka ocenia, że to „absolutnie celowa robota, a Terlecki to ten gość, który w PiS mówi prawdę”. Jej zdaniem wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS wyraźnie informuje, że jego partia „jest zainteresowana myśleniem o opuszczeniu Unii”. - To antypatriotyczne i za to powinien ponieść konsekwencje, bo to narażanie bezpieczeństwa Polski – komentuje Nowacka. Dodaje, że PiS nie chce, by Polska była w Unii, ponieważ oni sami tej Unii nie rozumieją. - Widzą, że nie są w stanie funkcjonować tam, gdzie wymaga się od nich przestrzegania prawa. Oni nie widzą możliwości nachapania się w UE, bo Unia opiera się na kompetencjach i praworządności – mówi Gość Radia ZET. - Pan Kaczyński nie nakazał ukarać pana Terleckiego za słowa niezgodne z linią partii, a przypominam, że za słowa niezgodne z linią rządu, z rządu wyleciał Gowin. A pan Terlecki nadal jest fatalnym wicemarszałkiem i szefem klubu – komentuje Barbara Nowacka.

Gość Radia ZET zaznacza, że Unia Europejska i nasza przynależność do niej, to gwarant międzynarodowego bezpieczeństwa Polski. - Ktoś, kto dziś mówi o Polexicie, absolutnie pcha nas w stronę Kremla i Mińska – dodaje posłanka KO.

Lex TVN? - Kaczyński, wygląda na to, że przekalkulował i stanie się z tą ustawą prawdopodobnie to, co stało się z jego słynną „piątką dla zwierząt”. Gdzieś zniknie. Nie wróci do Sejmu? Może tak być – komentuje Nowacka.

Andrzej Duda? - Prezydent stał się postacią kabaretową. Nie podejmuje żadnej samodzielnej decyzji. No chyba, że dotyczącej tego, gdzie na narty, bo już kiedy to też nie sądzę, by to on decydował – uważa Gość Radia ZET.

Pytana o to, gdzie jest „wielki plan na Polskę”, zapowiadany przez KO, Barbara Nowacka odpowiada, że „pisze się”. - Będą tam tematy dotyczące edukacji, żeby politycy zaczęli realnie przeciwdziałać katastrofie klimatycznej, kwestie dot. zdrowia, szczególnie psychicznego i bezpieczeństwo – wylicza Gość Radia ZET.

"Kościół dostał gigantyczne przywileje"

- Kościół rzymskokatolicki za rządów PiS dostał gigantyczne przywileje, nadużywa swojej władzy i pozycji, kreuje politykę – mówi posłanka. Religia? - Nie widzę powodu, dlaczego religia w szkołach ma być opłacana z budżetu państwa – dodaje.

Pytana przez słuchacza o związki partnerskie odpowiada: - Chciałabym, żeby w Polsce były jak najszybciej nie tylko związki partnerskie, ale i równość małżeńska. Jej zdaniem związki partnerskie powinny być w Polsce od dawna. - Wstydem jest, że ich nie ma. Oczywiście, że to wprowadzimy – zapowiada Barbara Nowacka.

RADIOZET/MA