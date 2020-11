Dodaje, że Święto Niepodległości będzie spędzał dziś w domu, z rodziną. Pytany przez Beatę Lubecką o to, czym jest dla niego współczesny patriotyzm, jej gość odpowiada, że „dokładnie tym samym czym dawny patriotyzm, miłością do ojczyzny, uczuciem serca przepuszczonym przez rozum”. - Można kochać swój kraj, ale jednocześnie go rozszarpywać, można kochać swój kraj i podejmować głupie decyzje, które mu szkodzą, można kochać swój kraj równocześnie szanując innych Polaków i wielkie dziedzictwo Rzeczypospolitej – mówi Bartłomiej Sienkiewicz. - Opowieści o tym, że patriotyzm to tylko wielki moment, kiedy trzeba walczyć na barykadach bądź powstaniach, że patriotyzm to płacenie podatków… Wszystkie formy znalezienia jednego zdania na to złożone i piękne uczucie wydają mi się chybione – uważa polityk.

"Marsze narodowców miały zawsze trudny charakter, kiedy mieli wyraźnie ustawionego wroga"

Pytany o tegoroczny Marsz Niepodległości i o to, czy szanuje jego uczestników, Gość Radia ZET odpowiada: - Czemużby nie. - To są moi przeciwnicy ideowi i ludzie, którzy wielokrotnie przysporzyli kłopotów w Święto Niepodległości, ale jeśli tylko nie przesuwają tej linii w stronę agresji wobec innych, nie dopuszczają się burd, to czemużby nie – dodaje. Były szef MSW uważa, że „marsze narodowców miały zawsze trudny charakter, kiedy narodowcy mieli wyraźnie ustawionego wroga”. - Tak, jakby nie mogli świętować niepodległości Polski bez posiadania wroga – komentuje. Podkreśla, że tegoroczny wróg narodowców – Strajk Kobiet – zrobił im psikusa i nie wyjdzie. Zdaniem Sienkiewicza pomysł przejazdu wydaje się bezpieczny z punktu widzenia covidowego. - A jak będzie – zobaczymy, bo te środowiska często wpuszczają w swoje szeregi osoby i grupy o charakterze chuligańskim. Trzymajmy kciuki, żeby tym razem nie zepsuto Święta Niepodległości – mówi Gość Radia ZET.

Bartłomiej Sienkiewicz: Policja nie działa wyłącznie według swoich reguł. Jest instrumentem aparatu PiS

- Mówimy policja, ale tak naprawdę mówimy o mieczu a ja wolę mówić o ręce. Policja nie jest samodzielną formacją, szczególnie teraz, działającą wyłącznie według swoich reguł. Policja jest instrumentem aparatu rządzącego PiS i wykonuje jego polecenia – mówi Gość Radia ZET, były szef MSW Bartłomiej Sienkiewicz. Ocenia w ten sposób działania policji wobec Strajku Kobiet. - Mam czasami wrażenie, że to nie policja, ale ich polityczni dysponenci kierują się zasadą: silni wobec słabych a słabi wobec silnych. Jak jest marsz 100 tys., to nikt nie zawraca sobie głowy zajmowaniem pasa ruchu. Mamy o wiele mniejszą grupę i policjanci dostają polecenie brutalnego usunięcia – komentuje poseł Koalicji Obywatelskiej. Sienkiewicz uważa, że jest kłopot z przepisami, ponieważ policja stosuje je raz rygorystycznie a raz zupełnie odpuszcza.

"Co to było?!"

- Kuriozalne wydarzenie z wczoraj – zamknięto pół centrum, żeby Jarosław Kaczyński mógł złożyć wieniec pod pomnikiem na pl. Piłsudskiego. Co to było?! – komentuje Bartłomiej Sienkiewicz. Chodzi o złożenie wieńca przez prezesa PiS, z okazji 127 miesięcznicy smoleńskiej. - Jakaś szopka z udziałem setek samochodów policyjnych, ochrony, wyłączenia połowy miasta, żeby jakiś szeregowy poseł, nie niepokojony okrzykami ludzi, którzy są jego przeciwnikami, mógł sobie spokojnie wieniec złożyć?! – złości się Gość Radia ZET.

RADIOZET/MA