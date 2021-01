Zdaniem europosła PO, prezes PiS to „człowiek, który używa kobiet, używa cierpienia, używa nienawiści do tego, żeby przykryć swoją nieudolność zarządczą ludźmi, którymi kieruje”. Zdaniem Arłukowicza, to Kaczyński wydał polecenie Trybunałowi Konstytucyjnemu by ten opublikował wyrok właśnie teraz. - Chcę zapytać pana Kaczyńskiego, czy wie, co to znaczy cyklopia? Zna takie słowo? Czy wie, co to rinocefalia? Czy tylko w swojej nienawiści do ludzi udaje, że nie zna tych słów?! – mówi były minister zdrowia. - Pytam Jarosława Kaczyńskiego czy wie, co to jest bezmózgowie?! I dziesiątki innych wad i kobiet, które cierpią tylko dlatego, że on ma taki kaprys – dodaje. Zdaniem Gościa Radia ZET to „niedopuszczalne, nieludzkie i to jest okrutny człowiek”.

Arłukowicz ocenia, że TK to nie jest żaden Trybunał tylko „grono partyjnych działaczy, którzy wykonują polityczne polecenia”. - Jest używany do czystej polityki – uważa europoseł i wiceszef PO.

- Pandemia nie skończy się w IV kwartale 2021. Ludzi będziemy musieli szczepić jeszcze w 2022 roku i musimy mieć zapas realnych szczepionek a nie kwitków, podpisanych przez urzędników – mówi Gość Radia ZET, były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Jego zdaniem, zapewnienia ministra zdrowia, że dla wszystkich wystarczy szczepionek, mogą nie być realne. - To 85 mln dawek szczepionek na papierkach Ministerstwa Zdrowia. Umowy podpisane są z firmami, które jeszcze ich nie dostarczyły i nie wiadomo, kiedy dostarczą – komentuje Arłukowicz. Jego zdaniem kontrakty podpisane i z AstrąZenecą i z Johnson & Johnson są niepewne, bo może być wielki problem z dostawą tych szczepionek.

- Apeluję do pana ministra Niedzielskiego, żeby nie czarował rzeczywistości! – mówi polityk. Były minister zdrowia uważa, że rząd popełnił „kardynalny” błąd, odstępując od możliwości zakupu 15 mln dawek szczepionek, które dzięki Polsce wracają na europejski rynek i kupują je inne państwa, bo myślą o krok dalej. - Ta szczepionka ma pół roku ważności. Jeśli zostałaby dostarczona w ostatnim kwartale 2021 roku, to mogłaby być wykorzystana w pierwszych dwóch kwartałach 2022. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ile ludzi zachoruje – zaznacza gość Beaty Lubeckiej.

- Mam wrażenie, że minister Niedzielski myśli kwartałami. Jego myślenie kończy się w grudniu 2021. A przecież minister jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczeństwo Polaków w dłuższym wymiarze – komentuje Bartosz Arłukowicz. - Europa chce dziś walczyć z pandemią, walczy o szczepionki na czas, buduje strategię walki z rakiem a Jarosław Kaczyński mówi o aborcji – dodaje w internetowej części programu.

Wiceszef PO apeluje do opozycji: Powinniśmy działać razem, iść ręka w rękę

- Jest jedno wyjście z tej sytuacji – odsunięcie tych okrutnych ludzi od władzy. Ja nie mówię tu o polityce, nie mówię o partii. Mówię o okrucieństwie – odpowiada Bartosz Arłukowicz, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o publikację wyroku TK ws. aborcji i wyjście z tej sytuacji. Wiceszef PO apeluje do opozycji: - Powinniśmy działać razem, iść ręka w rękę, bo my musimy naprawić Polskę. Jego zdaniem nie można dziś dopuścić do sytuacji, że „opozycja będzie rozmawiała między sobą a prezes Kaczyński będzie dewastował państwo”. - Państwo buduje dziś swoją siłę, staje się opresyjne. Leje pałami ludzi na protestach, psika gazem łzawiącym w oczy posłów i posłanek i ludzi przychodzących na protest – komentuje Gość Radia ZET.

Bartosz Arłukowicz ocenia, że jest szansa na wcześniejsze wybory. - Bardzo chciałbym, bo stopień dewastacji instytucji państwa będzie postępował. Jarosław Kaczyński nie ma żadnych hamulców i granic. Naszym zadaniem jest to, że musimy powiedzieć: dość! – mówi wiceprzewodniczący Platformy. Podkreśla, że nie zamierza ścigać się ani z Szymonem Hołownią ani z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. - Jeżeli pójdziemy do wyborów podzieleni, to może się to skończyć tym, że mimo iż Kaczyński znacząco wyborów nie wygra, to będzie miał większość rządzącą – mówi Arłukowicz.

Dostępność szczepionek? - Jestem w stanie postawić dziś tezę, że w IV kwartale tego roku nie będą zaszczepieni wszyscy ludzie 60+. Dlatego, że sposób budowy pracy z koncernami budzi bardzo wiele zastrzeżeń – komentuje były minister zdrowia.

Gość Radia ZET przedstawia również swoją wizję państwa. - Dobre państwo to jest takie, które nie decyduje za ludzi czy w niedzielę mają iść do kościoła czy do sklepu. Jeśli ktoś się chce uczyć religii – robi to. Jeśli nie chce – nie robi. Nie uważam, że dobrym. Bardzo chciałbym świeckości państwa, pełnego odseparowania instytucji Kościoła od państwa i żeby ludzie sami mogli decydować, jakie środki finansowe Kościół otrzymuje i żeby Kościół się z tego rozliczał – mówi polityk.

RADIOZET/MA