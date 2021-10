To komentarz do wymiany zdań między nią, a Radosławem Sikorskim. „Herr Lord” – napisała Kempa, „walnij się w zatłuszczony łeb” – odpowiedział Sikorski. - Nie życzę tego żadnej kobiecie nawet, jeśli byłaby największym adwersarzem, żeby była tak potraktowana, jak ja przez pana Sikorskiego – komentuje wiceszefowa Solidarnej Polski. Dodaje, że było to dla niej „bardzo przykre”. - Zaprezentowałam piękną, polską flagę w dobie, kiedy Polska była poniewierana w Parlamencie Europejskim. To piękny gest Lasów Państwowych i nie wymagał komentarza pana Sikorskiego – uważa Kempa. Jej zdaniem europoseł PO „musi się nauczyć poziomu”. Gość Radia ZET ocenia, że przeprosiny Sikorskiego były „warunkowe” i dziwi się, że ws. jego słów nie ma reakcji kierownictwa partii. - To jest przyzwolenie dla innych, że można tak traktować przeciwników – uważa Beata Kempa. Europarlamentarzystka ocenia, że były minister „woli dziękować von der Leyen za to, że będzie karać Polskę, niż bronić Polski i jej interesu”. - Różnie traktuje kobiety: jednym dziękuje za karanie Polski, innych obraża za to, że pokazują flagę Polski – dodaje. - Widziałam kiedyś badania, które pokazywały, że zwolennicy PO są bardziej skłonni dehumanizować swojego adwersarza politycznego, niż zwolennicy PiS i prawicy – podsumowuje Gość Radia ZET.

„Ja nigdy nie używałam inwektyw”

Była szefowa Kancelarii Premiera podkreśla: - Ja nigdy nie używałam inwektyw w stosunku do któregokolwiek z panów czy pań posłanek. Na pytanie Beaty Lubeckiej o to, czy nazywanie Krzysztofa Śmiszka „kandydatką na pierwszą damę” było w porządku i czy nie są to drwiny z orientacji seksualnej, wiceszefowa Solidarnej Polski odpowiada: - Ależ czemuż ma się czuć urażony? - Tak siebie traktują w tej orientacji seksualnej. No to co, jak ich obrażam? No, przepraszam bardzo – komentuje.

Pytana o nagranie, na którym minister Michał Dworczyk mówi o Annie Sabinie Zalewskiej „Czy jak jej tam pies mordę lizał”, Gość Radia ZET odpowiada: - To nagranie podobno z maili, jeśli będzie opinia fachowców, że są prawdziwe – wtedy się do nich odniosę”.

RADIOZET/MA