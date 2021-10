- Konwój humanitarny czeka na polsko-białoruskiej granicy i będzie jeszcze czekał przez jakiś czas. Z tego, co wiem to do końca przyszłego tygodnia. Zakładaliśmy, że będzie stał i czekał. Liczymy się z tym, że nie zostanie wpuszczony – mówi Gość Radia ZET, prezydencka minister Bogna Janke.

W miniony weekend prezydent Andrzej Duda wystąpił z inicjatywą wysłania konwoju na granicę. - Mimo wszystko pan prezydent podjął taką decyzję, bo uważa, że należy próbować, należy próbować przekonać władze białoruskie, żeby zachowały zdrowy rozsądek – komentuje sekretarz stanu w KPRP. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy nie jest to czysto PR-owa zagrywka, Bogna Janke odpowiada, że „można nic nie robić, obserwować i narzekać, że jest źle, ale można też próbować pomóc”. - Ambasada Białorusi otrzymała notę z prośbą o przyjęcie tego transportu [konwoju humanitarnego – red.] i czekamy na decyzję – mówi minister.

Janke: Migranci sami chętnie wracają na Białoruś

Gość Radia ZET zapewnia, że Polska pomaga potrzebującym. - Migranci przekraczający granicę nielegalnie, gdy są łapani przez Straż Graniczną, dostają wszelką potrzebną pomoc – ratowanie życia, pomoc medyczna, jedzenie, ciepła odzież, ogrzanie się. Są informowani przez Straż Graniczną, że mogą ubiegać się w Polsce o prawo pobytu, mogą złożyć wniosek, muszą spędzić w Polsce pół roku, ale jeśli później pojadą do Niemiec, to zostaną cofnięci do Polski – opisuje Bogna Janke. Jej zdaniem migranci, którzy przekraczają granicę nielegalnie, „gdy dowiadują się, że (…) będą musieli tu zostać, w ogromnej większości decydują się na powrót na Białoruś”. - Sami chętnie wracają – podkreśla minister w Kancelarii Prezydenta. Zdaniem Janke, jest sporo manipulacji w przestrzeni publicznej, a trudna sytuacja na granicy stała się elementem polityki.

Bogna Janke o byłych pierwszych damach na granicy: Pani prezydentowa nie dostała zaproszenia. Wypada, by pierwszą damę zaprosić w bezpośredni sposób

- Pani prezydentowa nie dostała żadnego zaproszenia do udziału w tej inicjatywie. To był fakt medialny. Wydaje mi się, że wypada, by pierwszą damę zaprosić do udziału w akcji w jakiś bardziej bezpośredni sposób – mówi w Radiu ZET prezydencka minister Bogna Janke. Komentuje w ten sposób akcję Jolanty Kwaśniewskiej i Anny Komorowskiej, które pojechały do Michałowa, by wesprzeć protest „Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!”. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, czy Agata Kornhauser-Duda skorzystałaby z takiego zaproszenia, sekretarz stanu w KPRP nie potrafi odpowiedzieć. - Pytanie, czy to jest w takiej chwili konieczne, by tam pojechała. Mamy stan wyjątkowy na granicy – dodaje Janke.

„Pani prezydentowa jest bardzo zajętą osobą. Z jednego spotkania biega na drugie”

Prezydencka minister jest bardzo zaskoczona tym, „jak bardzo zajętą osobą jest pani prezydentowa”. - Agata Kornhauser-Duda jest po prostu codziennie w pracy. Ma wiele spotkań. Z jednego spotkania biega na drugie – zdradza Gość Radia ZET. - Pani prezydentowa jest bardzo zajętą osobą. Przed spotkaniem z Kołami Gospodyń Wiejskich miała spotkanie z finalistami Konkursu Chopinowskiego. Byłam świadkiem, jak wybiegła z Sali Kolumnowej i mówi: muszę się spieszyć, bo mam spotkanie z Kołami Gospodyń – opowiada Janke. Minister podkreśla, że jako kobieta będzie zdecydowanie broniła pierwszej damy. - Dementuję wszelkie niesprawiedliwe informacje o tym, że czegoś nie robi. Robi bardzo dużo – podsumowuje minister w Kancelarii Prezydenta Bogna Janke.

