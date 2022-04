Borys Budka: PO Przeznaczyłaby ponad 60 mld na energetykę odnawialną

- To będzie próba rozsadzenia solidarności europejskiej przez Rosję. Normalna gra, dlatego tak ważna jest dyplomacja i to, by państwa Unii Europejskiej mówiły jednym głosem – tak o przykręceniu Polsce przez Rosję kurka z gazem mówi Gość Radia ZET Borys Budka.

Szef klubu Koalicji Obywatelskiej podkreśla, że ważne, by wrócić do idei solidarności energetycznej w UE. Jego zdaniem trzeba zrobić dalsze kroki, by energetycznie uniezależnić się od Rosji. - Tak ważne jest, że udało nam się w czasach rządów PO-PSL wybudować gazoport, który potem PiS szumnie otwierał i nadawał imię. PiS realizuje Baltic Pipe i to bardzo dobra inwestycja, jeśli chodzi o kwestię uniezależnienia się – komentuje Budka. Polityk podkreśla jednak, że „błędy ostatnich 6 lat skutkują tym, że rząd nie był w stanie realnie zablokować importu węgla z Rosji do spółek Skarbu Państwa czy innych paliw płynnych”. - Wprowadziliśmy kwestie związane z wiatrakami, które PiS zaorał i energetyka wiatrowa praktycznie w Polsce nie występuje. Popełniono wiele błędów. Czas wreszcie naprawić politykę energetyczną – mówi Borys Budka.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, co w takim razie zrobiłaby Platforma, gdyby rządziła, jej gość odpowiada: - Ponad 60 mld ze sprzedaży certyfikatów CO2 zainwestowalibyśmy w energetykę odnawialną. - Zielona, czysta, tania energia to przyszłość Polski. Niestety w tym zakresie rząd PiS poniósł absolutną porażkę – uważa wiceprzewodniczący PO i dodaje, że „z zażenowaniem” obserwuje wypowiedzi polityków PiS, które wprost uderzają w UE. Polska ma zapasy gazu? - Mocno trzymam kciuki, by zajmowali się tym pan Naimski i pani Moskwa, a nie pan Jacek Sasin. Jeśli zabrałby się za to Sasin, to wiemy, że źle może się to skończyć – komentuje Gość Radia ZET.

Celowe granie na bankructwo Modlina?

Pytany o protest kontrolerów lotów, Borys Budka odpowiada: - Jest wielkim kłamstwem „,medialnym” mówienie, że mamy do czynienia z jakimkolwiek strajkiem, bo zaproponowano nowe warunki, a kontrolerzy ich nie przyjęli. Jego zdaniem przez swój ruch rząd PiS prawdopodobnie w znacznym zakresie zablokuje przestrzeń powietrzną w Polsce. - Ci sami ludzie próbują budować CPK. Jest łąka, której pilnują ludzie, którzy zarabiają więcej, niż kontrolerzy lotów, a nie robią nic, oprócz pilnowania łąki – komentuje polityk PO. - Oni chcą robić CPK, wielki port komunikacyjny, a nie potrafią zarządzać Okęciem i przy okazji zbankrutuje Modlin – dodaje. Budka zastanawia się, czy nie jest to celowe granie na bankructwo lotniska w Modlinie. - Mam nadzieję, że rządzący wypiją to piwo, które naważyli i od 1 maja nie będzie blokady warszawskiego Okęcia – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Borys Budka o Adamie Glapińskim: Pisowski arogant z krwi i kości. W ogóle nie powinien kandydować. Może tylko Sasin byłby gorszym prezesem NBP

- Nie ma gorszej osoby do NBP, niż Glapiński. Może jakby Sasin poszedł, to byłby gorszy – mówi Gość Radia ZET Borys Budka. Jego zdaniem, obecny prezes banku centralnego w ogóle nie powinien kandydować na drugą kadencję. - Jest odpowiedzialny za tę inflację. Jest absolutnie symbolem wielkiej drożyzny, nietrafionych oczekiwań inflacyjnych, jest pisowskim arogantem z krwi i kości, wsadzonym do NBP – uważa wiceprzewodniczący PO. Budka dziwi się prezydentowi, że zgłasza taką kandydaturę. - Na Boga, nie może być tak, że w Polsce za rynki finansowe, inflacje, politykę pieniężną odpowiada człowiek, który nie potrafi przewidzieć inflacji – mówi gość Beaty Lubeckiej. Jego zdaniem „tragedie dziesiątek tysięcy ludzi to wina Glapińskiego i nietrafionej polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego”. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej dodaje, że dzisiejszy sejmowy rozkład jazdy nie uwzględnia punktu dot. głosowania nad Adamem Glapińskim.

