Jego zdaniem „w interesie państwa jest, by wyjaśnić, dlaczego nagle polski rząd od 2016 roku odchodzi od odnawialnych źródeł energii, rozpoczyna masowy import węgla ze wschodu, dlaczego uzależnia polskie elektrownie od rosyjskiego węgla”. - Opinia publiczna powinna poznać cały materiał z tzw. afery taśmowej, choć to tak naprawdę wygląda na aferę węglową czy energetyczną. Co ze słynnymi zeznaniami kelnerów, które mówiły o rozmowach Mateusza Morawieckiego? – dodaje Budka. Szef klubu Koalicji Obywatelskiej jest przekonany, że „dziś najbardziej komisji śledczej obawiają się ludzie PiS, bo wyszłaby prawda, kto zlecał podsłuchy i kto skorzystał na tym politycznie”. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy Platforma poprze wniosek Prawa i Sprawiedliwości o komisję weryfikacyjną ds. podsłuchów, polityk tej partii odpowiada: - Nie mówimy nie, tylko mówimy: panie Kaczyński, jak ma pan inny pomysł na komisję śledczą, to karty na stół. Borys Budka dodaje, że jak na razie, Jarosław Kaczyński „robi sobie atrapę państwa i zamiast organów konstytucyjnych wymyśla różne rady, np. rada, która będzie nadzorować strategiczne spółki”. - No, na Boga! Chodzi o to, by przyspawać ludzi PiS do stołków w spółkach Skarbu Państwa – mówi Gość Radia ZET.

Poseł PO uważa, że prezes PiS chce uciec od komisji śledczej. - Trzeba zbadać wątek, którego prokuratura przez 5 lat nie dotknęła, czyli wpływu rosyjskich służb na politykę energetyczną rządu i wpływ na ewentualne zmiany polityczne – podkreśla Budka. Dopytywany przez Rymanowskiego o to, dlaczego PO tego nie zrobiła w latach 2014-2015, Borys Budka odpowiada, że „wtedy była niezależna prokuratura, a nie prokuratura Ziobry, zeznania pojawiły się później”. - Byliście przeciw – dlaczego? Czy jesteście dziś wiarygodni, opowiadając się za komisją? – pyta dziennikarz. - Była prokuratura, która wówczas zajmowała się sprawą. Trudno powoływać komisję śledczą na samym początku, kiedy organy państwa mają coś sprawdzić – komentuje polityk.

Borys Budka zapowiada również, że Daniel Obajtek „wróci na miejsce, z którego wyciągnął go PiS – na ławę oskarżonych, w procesie, w którym miał zarzuty i niech sąd rozstrzygnie czy jest winny, czy nie”.

- Prezydent będzie mógł wetować ustawę tylko po to, by utrzymać Obajtka? – pyta Bogdan Rymanowski.

- My sobie poradzimy z każdym problemem – odpowiada Gość Radia ZET.

- Z Andrzej Dudą też? – dopytuje prowadzący.

- Ależ jasne – zapewnia polityk opozycji.

- Będziecie mieć taką większość do obalenia weta? – zastanawia się gospodarz programu.

- Spokojnie. 276 musi być po to, by nie patrzeć na to, że trzeba z kimś handlować i prosić prezydenta – komentuje szef klubu KO.

Borys Budka ma nadzieję, że opozycja pójdzie do wyborów na jednej liście i zapowiada, że ta jesień będzie „przełomowa”.

Krótka piłka w Radiu ZET: Tylko Tusk premierem, Hołownia nie byłby najlepszym kandydatem na prezydenta

- W przyszłym roku pokonam maraton w mniej, niż 2 godziny 10 minut? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie, bez przesady – odpowiada Gość Radia ZET Borys Budka.

- Szymon Hołownia będzie najlepszym kandydatem opozycji na prezydenta? – pyta prowadzący.

- Nie – komentuje polityk PO.

- Tylko Donald Tusk może być premierem rządu zjednoczonej opozycji? – pyta gospodarz programu.

- Tak – zapewnia szef klubu Koalicji Obywatelskiej.

- Już nigdy nie zawalczę o przywództwo w PO? – pyta dziennikarz.

- Nigdy nie mów nigdy… Nie – mówi Gość Radia ZET.

- W reklamówkach z Biedronki nieraz nosiłem zakupy? – pyta Rymanowski.

- Jak najbardziej – przyznaje Budka.

