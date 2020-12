- Pierwszy etap to pokazanie alternatywy, zasianie niepewności wśród tych, którzy do tej pory głosowali na drugą stronę a później przeciągnięcie ich dobrym programem na swoją stronę – mówi o planach Platformy Obywatelskiej, Gość Radia ZET Borys Budka.

Szef tej partii uważa, że nastąpiła zmiana miejsc. - Opozycja totalna była potrzebna na początku, kiedy mieliśmy do czynienia z takim totalnym zawłaszczeniem państwa, ale dziś Polacy oczekują konkretnej oferty – ocenia gość Beaty Lubeckiej.

Zdaniem Borysa Budki państwo, które miało funkcjonować „leży na łopatkach”. - PiS, zabierając kawałek wolności, obiecał, że państwo będzie bezpieczne, będzie funkcjonowało dobrze. Tymczasem mamy jakąś porażkę w każdej dziedzinie życia, której się nie dotkną – mówi gość Beaty Lubeckiej. Dopytywany o to, co konkretnie Platforma będzie proponowała, jej lider wylicza, że będą to „dobre rozwiązania: chociażby wzmacniając kwestię edukacji zdalnej, wzmacniając rolę samorządów, zmieniając system finansów publicznych, oszczędności w administracji, przywrócenie mediów do charakteru publicznego”.

Kiedy szczegóły planu PO? - Poszczególne cegiełki odpalamy niemalże każdego tygodnia. Pokazaliśmy plan dot. kwestii związanych z lepszym zarządzaniem, związanym ze służbą zdrowia – mówi Borys Budka i dodaje, że polityka wymaga cierpliwości. – Kiedyś wydawało się niemożliwe przejście w dół progu 30 proc. dla naszych przeciwników. Dziś sondaże pokazują trwały zjazd – komentuje Gość Radia ZET.

Współpraca z rządem? "Jesteśmy gotowi"

- Jesteśmy zawsze gotowi do współpracy – mówi Borys Budka, pytany o to, czy Platforma Obywatelska może współpracować z rządem ws. szczepień przeciwko koronawirusowi i promocji tychże. - Jeżeli trzeba będzie przeprowadzić akcję promocyjną, zachęcającą, to ja jestem gotowy do tego – komentuje przewodniczący PO. Polityk zaznacza, że w trakcie pandemii opozycja składała rządzącym wiele ofert współpracy i dodaje, że powinni porozumieć się, ponad podziałami np. w sprawie zwiększenia środków na funkcjonowanie służby zdrowia. – Niestety, wszystko wskazuje na to, że porozumienia nie będzie. Rządzący zgłosili pomysł, że wszystkie poprawki, które nie są pozytywnie zaopiniowane przez komisję finansów, były głosowane jednocześnie. PiS poprze swoje a odrzuci opozycji – tłumaczy szef Platformy. - Szkoda, bo budżet to dobra okazja do pokazania elementarnej współpracy - ocenia Gość Radia ZET.

Budka: Proszę nie wierzyć w tego typu opowieści

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy będzie „kosił” ludzi Grzegorza Schetyny z władzy regionalnych, Borys Budka komentuje: - Rozmawiajmy o przyszłości, propozycjach dla Polaków… A sprawy wewnętrzne? My sobie ze wszystkim poradzimy. - Proszę nie wierzyć w tego typu opowieści – dodaje. Zdaniem Budki, jego partia ma najbardziej demokratyczny statut, jeśli chodzi o ugrupowania polityczne. - Byłem gorącym orędownikiem, żeby na wszystkich szczeblach w PO wybierać w sposób powszechny – mówi Gość Radia ZET. Zaznacza, że Platforma jesteś ugrupowaniem, w którym każdy może wyrażać swoje zdanie.

