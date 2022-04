Brat Błażej Suska: Ludzie wracają. Będziemy świętować mimo wojny i niepokoju

Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji dodaje, że do stolicy Ukrainy mogło wrócić nawet 70 proc. mieszkańców. - W Niedzielę Palmową w naszym kościele była jedna eucharystia i było ze 200 osób – opowiada zakonnik. Br. Suska zaznacza, że to nie są takie same Święta, a życzenia „wesołych” należy zamienić na „spokojnych” i podkreśla, że te Święta są dla Ukraińców bardzo ważne i potrzebne. - Będziemy świętować mimo wojny i niepokoju – zapowiada gość Beaty Lubeckiej. - Noc Paschalną będziemy świętować w dolnym kościele, ze względu na zaciemnienie okien. Schodzimy z paschą do zaciemnienia, mieliśmy tam też schron – tłumaczy br. Błażej Suska.

Kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji opowiada, że w Kijowie nie ma spokoju, że jest ciągłe napięcie. – Co parę dni odwiedzamy żołnierzy. Widać, że umocnienia są wzmacniane, że granice miasta są wzmacniane – mówi zakonnik. Dodaje jednak, że nieco lepiej sytuacja wygląda wewnątrz miasta, bo np. likwidowane są blokposty i z 900 zostało już tylko 500.

„Jemy lepiej, niż przed wojną. Konserwy tyrolskie nam służą”

Br. Suska opowiada, że mieszka na lewym brzegu Dniepru i tam jest dość spokojnie. - My tutaj w Kijowie na Bulvarze Perova wojny nie znamy, takiej, jak słyszymy od ludzi. My nie siedzimy w piwnicach, mamy światło, internet, słońce nam świeci – opisuje Gość Radia ZET. - Jemy lepiej, niż przed wojną. Konserwy tyrolskie z różnych polskich firm nam służą. Mamy dużo żywności, rozdajemy, ludzie przychodzą – dodaje.

Kapucyn: Liczymy na przyjazd Papieża. Jego postawa ws. agresji Rosji? Wprowadza niepokój, również w kręgach Kościoła

Brat Błażej Suska przyznaje również: - Liczymy na przyjazd Papieża [na Ukrainę – red.]. - Wierzymy, że jeśli przyjechałby taki ambasador pokoju, który buduje mosty, to jest nadzieja i wiara, że może, może coś by się zmieniło w tej naszej Ukrainie – mówi zakonnik. Pytany przez Beatę Lubecką o postawę Papieża Franciszka i brak jednoznacznego potępienia Władimira Putina, br. Suska komentuje: - Dla nas tutaj, ludzi wierzących świat jest jednoznaczny i nie ma spekulacji, kto tutaj jest ofiarą, a kto najeźdźcą. - Po ludzku – nie mam wątpliwości jaką rolę odgrywa Rosja. Po chrześcijańsku – postawić siebie naprzeciwko kogoś drugiego, to pewnego rodzaju osąd. Może Papież chce się bardziej wypowiedzieć po chrześcijańsku, niż po ludzku – analizuje Gość Radia ZET. Jego zdaniem jednak „wprowadza to niepokój”. - W kręgach Kościoła również – zaznacza brat Błażej Suska.

- Najbardziej potrzeba nam pokoju. Nie tylko nam tutaj, na wojnie. Każdemu człowiekowi trzeba w sercu pokoju, a nam przede wszystkim – mówi kustosz Kustodii Ukrainy i Rosji, prosto z Kijowa.

