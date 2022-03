- Najbardziej obawiam się rachunków za prąd. One nas wywrócą. Miasto tego absolutnie nie dźwignie. Absolutnie potrzebujemy pieniędzy do utrzymania bieżącego – apeluje do rządzących burmistrz Hrubieszowa, w którym znajduje się punkt recepcyjny.

Marta Majewska podkreśla, że miasto już wydało całą swoją rezerwę kryzysową – 100 tys. złotych – oraz 170 tys. od wojewody lubelskiego na prowadzenie takiego punktu. - Tych pieniędzy też już nie ma. Nie wydaliśmy ani złotówki na jedzenie, płacimy rachunki takie, jak np. wywóz odpadów – mówi Gość Radia ZET. Zdaniem burmistrz za chwilę będzie trzeba też zatrudnić nowe osoby do pomocy, które też nie będą pracowały cały czas za darmo, a miasto nie ma na to środków. - Boję się o to, że w którymś momencie ręce do pracy się skończą i wtedy będzie jeszcze większa katastrofa – dodaje Majewska. - Niech to nie zabrzmi źle, ale naprawdę potrzebujemy środków finansowych. Na paliwo dla nas na przemieszczanie się pomiędzy granicami, pomiędzy naszymi magazynami. Potrzebne będą, żeby zachęcić wolontariuszy, by z nami zostali, na zakup i zapewnienie sanitariatów. Za chwilę skończy się dobre serce ludzi, którzy wspierają nas jedzeniem czy chemią – apeluje burmistrz Hrubieszowa. Marta Majewska dodaje, że jest jeszcze jeden, ludzki problem: toalety. - Nasza infrastruktura w ogóle nie była przygotowana. Mamy tylko kilka toalet i kilka pryszniców, z których w normalnych okolicznościach korzystali sportowcy – mówi Gość Radia ZET.

- Jako samorządowcy cały czas wykazujemy wolę, chcemy pracować, bo mamy świadomość, że bez nas, na dole, to nie będzie funkcjonowało. Dajemy ręce do pracy, ale potrzebujemy narzędzi i finansów – zaznacza gość Beaty Lubeckiej.

Burmistrz Hrubieszowa apeluje do rządu: Powinien powstać centralny system rejestracji uchodźców

Marta Majewska dodaje, że przez ostatnie 2 tygodnie przez punkt recepcyjny w Hrubieszowie przeszło co najmniej 15 tys. osób. - Mamy rozstawionych ok. 600 łóżek w różnych miejscach, poza samą halą też. Na dobę jest ok. 1,5 tys.-2 tys. osób – opowiada. Burmistrz apeluje również do rządzących o centralny system rejestracji uchodźców. – Pozwoli nam na zarejestrowanie tych osób, na skomunikowanie nas ze sobą. Potrzebujemy wiedzy przez 24 godziny na dobę, wiedzy aktualizowanej co do minuty, chodzi o miejsca, gdzie możemy odesłać te osoby. Bardzo nam na tym zależy. Bardzo by nam to ułatwiło pracę – wyjaśnia Majewska. Burmistrz przyznaje, że Hrubieszów stworzył „samoróbczy” system. – Zapisujemy na ekranie dane osób. Wolontariusze w punkcie recepcyjnym spisują też kierowcę, który się do nas zgłosi [by przewieźć uchodźców – red.], legitymujemy z pomocą policji, wpisujemy miejsce docelowe i dane uchodźców – tłumaczy. Marta Majewska przyznaje, że od tygodnia do punktu recepcyjnego trafiają osoby „bardziej straumatyzowane”, ich zachowanie jest inne, a przekaz „bardziej tragiczny”.

