To jego odpowiedź na zarzuty wiceministra sprawiedliwości, że jako szef NIK, nie skierował kilka lat temu wniosków do prokuratury ws. Funduszu Sprawiedliwości. - Patrząc na dobre samopoczucie wiceministrów sprawiedliwości, pytam publicznie: co się stało z wnioskiem, który skierowałem do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych, w związku z naruszeniem przepisów w tym zakresie [nielegalne przekazanie 25 mln CBA – red.]? – komentuje Kwiatkowski. Gość Beaty Lubeckiej podkreśla, że w jego raporcie – z 2017 roku – jest dokładnie to, co stwierdził w tegorocznym raporcie Marian Banaś i dodaje, że nawet zespół kontrolny i koordynator kontroli jest ten sam. – Aktualna kontrola jest w wyniku moich działań – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski.

Były minister sprawiedliwości uważa, że Fundusz Sprawiedliwości to „skarbonka polityczna” Solidarnej Polski, a partia finansuje te zadania, które są dla niej politycznie wygodne. - Pan Woś zapomina, że kiedy kandydował na radnego sejmiku wojewódzkiego, to nagle finansował salę gimnastyczną w swoim okręgu w Raciborzu. Oczywiście z Funduszu Sprawiedliwości – przypomina gość Beaty Lubeckiej.

Kwiatkowski zaznacza, że Fundusz został powołany po to, by pomagać ofiarom przestępstw. - Dziś w Polsce nie było pieniędzy na telefon zaufania dla dzieci, a wydaje się 6 mln złotych na badania związane z trwałością związku małżeńskiego w Peru, Chinach, Japonii, na analizę literaturę Sapkowskiego i literatury fantastycznej – komentuje senator. Kwiatkowski dodaje, że pieniądze te powinny pomagać np. osobom, które opuszczają zakłady poprawcze dla młodzieży, ale ich nie ma. - Dziś nie ma pieniędzy, by im pomóc w usamodzielnieniu się i część wraca do patologicznych rodzin, ale są pieniądze na kolegów i przyjaciół królika – mówi były minister sprawiedliwości. - Fundusz Sprawiedliwości jest dziś w praktyce funduszem wyborczym Solidarnej Polski, bo to politycy Solidarnej Polski decydują o tym, co jest dobre – podsumowuje Gość Radia ZET.

„Prokuraturze chodzi o to, by króliczka gonić, a nie złapać”

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy nie martwi go fakt, że wniosek o uchylenie immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu przepadł w senackich szufladach, senator niezależny odpowiada: - Martwi mnie to, że – jak mówią członkowie komisji regulaminowej Senatu – wniosek prokuratury nie spełnia wymogów formalnych. Zdaniem Kwiatkowskiego, wniosek trzeba będzie rozpatrzyć wtedy, gdy te wymogi będzie spełniał. - Podejrzewam, że prokuraturze chodzi o to, by gonić króliczka, a nie go złapać. Gdyby zależało im na uchyleniu immunitetu marszałka, to ten wniosek zostałby złożony prawidłowo – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski.

