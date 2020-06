- Z pewnością jest to nieuregulowane i być może nie jest to wcale proste do uregulowania. To jest bardzo skomplikowana sytuacja, każdy ma dostęp do internetu, mamy media społecznościowe. Jest sfera prywatnych komentarzy, są profile publiczne. To musiałyby być skomplikowane przepisy i procedury, które byłyby w stanie to uregulować – mówi w Radiu ZET szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.

Zdaniem szefowej KBW rozwiązaniem mogłoby być zniesienie ciszy wyborczej w sobotę przed głosowaniem.

- Żeby nie robić tego dnia, w którym faktycznie przez wiele godzin nie wiadomo, czy powiedzieć, czy nie powiedzieć, napisać, polajkować. To są takie problemy, czy podać dalej, czy to już jest agitacja, czy jeszcze nie. Byłoby to prostsze - mówi Magdalena Pietrzak. – Ja jestem zwolennikiem, by na niedzielę ciszę wyborczą zostawić, by dzień samego głosowania przeżyć w spokoju, zadumie i refleksji. Sposób rozwiązania należy do ustawodawcy – dodaje.

Radio ZET