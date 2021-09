Piotr Bromber dodaje, że chciałby wejść z medykami w dyskurs. - Wygenerowano mnóstwo emocji, poprzypisywano oceny różnych osób. Zakładam, że ten etap mamy już za sobą. Wchodzimy w dyskurs i on będzie trwał. Musimy rozmawiać – zaznacza gość Beaty Lubeckiej. Bromber dodaje, że jego rolą jest „prowadzenie permanentnego dialogu w ochronie zdrowia” i podkreśla: - Dialog w ochronie zdrowia nie ma końca. Dopytywany przez prowadzącą o podwyżki dla medyków, czyli jeden z postulatów protestujących, wiceminister zdrowia odpowiada: - Nie chcę w tej chwili niuansować i mówić, że taka kwota tak, a taka nie. - Spotykamy się dziś o 14:00 i nie chcę się pozycjonować w ten sposób. Chciałbym, żeby nasze propozycje poznał najpierw komitet protestacyjny – dodaje. Bromber mówi również o tym, że nie był jeszcze w „białym miasteczku”, ale miał kontakt telefoniczny z komitetem protestacyjnym.

"Jest mocno wyrozumiały, otwarty na argumenty"

Pytany przez Beatę Lubecką o swoje zarobki, na poziomie 16 tys. złotych brutto, Gość Radia ZET odpowiada, że za kilkanaście miesięcy można zacząć go rozliczać z efektów jego pracy. - O to w tym wszystkim chodzi – dodaje. Piotr Bromber tłumaczy, że to Adam Niedzielski zaproponował mu objęcie funkcji wiceministra i jest to „perspektywa kilku tygodni”. - To jest efekt wielu rozmów. Często rozmawialiśmy, analizowaliśmy sytuację i zastanawialiśmy się, jak z niej wybrnąć – tłumaczy. - Na przestrzeni lat współpracy z ministrem Niedzielskim uważam, że to osoba, która potrafi prowadzić dialog, jest mocno wyrozumiały, otwarty na argumenty i to pokazuje. Moja funkcja to wsparcie pana ministra w tych działaniach – ocenia wiceminister zdrowia.

Wiceminister zdrowia o zmniejszeniu biurokracji w służbie zdrowia: Proszę bardzo. Jesteśmy otwarci

- Jesteśmy otwarci na dyskusję na temat zawodów okołomedycznych, na temat zwiększenia liczby sekretarek medycznych. Zgadzam się, że to przestrzeń do dyskusji, by próbować ograniczać tę biurokrację – mówi w internetowej części programu „Gość Radia ZET” Piotr Bromber, wiceminister zdrowia odpowiedzialny za dialog z medykami. - Zmniejszenie biurokracji – proszę bardzo. Jesteśmy otwarci. Czekamy na propozycje – dodaje gość Beaty Lubeckiej. Minister zaznacza, że dzisiejsze spotkanie z medykami traktuje jako duże wyzwanie.

- Poprosiłem, żeby każdorazowo zorganizować mi spotkania z samorządem studentów. Po to, by poznać oczekiwania i opinie ludzi młodych – wyjaśnia.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o lockdown, Piotr Bromber odpowiada, że „to jeszcze nie jest czas, żeby mówić o lockdownie czy innych obostrzeniach”. Pytany o to, jak jeszcze można zachęcić Polaków do szczepień, Gość Radia ZET odpowiada, że „np. podając informacje ogólnodostępne w mediach, że ktoś, kto był gorącym przeciwnikiem szczepień, był aktywistą i zmarł z powodu zakażenia”. - To pokazywanie perspektywy, a nie straszenie – zaznacza Bromber. - Spróbujmy mówić do bólu – dodaje.

Prywatna służba zdrowia? - Nie korzystam. Korzystam przede wszystkim z porady i pomocy lekarza rodzinnego, do którego mam zaufanie, w publicznej placówce – komentuje wiceminister. - Powinniśmy zrobić wszystko, by dostępność do publicznej ochrony zdrowia była jak największa – dodaje.

RADIOZET/MA