Minister podkreśla, że „każda presja w tej sprawie wywarta na panu prezydencie może być przeciwskuteczna” i zaznacza, że Andrzej Duda „działa suwerennie”.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jaką decyzję podejmie głowa państwa w tej sprawie, jej gość odpowiada, że „są 3 warianty: weto, podpis bądź skierowanie do TK i z jednego z nich skorzysta”. Pytany o to, kiedy prezydent dowiedział o tym, że ustawa medialna zostanie wyjęta z sejmowej zamrażarki, Paweł Szrot komentuje: - W takim terminie, że nie było to dla niego niespodzianką, jak ustawa została wyjęta z szuflady pani marszałek.

„Wprowadzone poprawki stanowią naruszenie prerogatyw prezydenta”

Czy Andrzejowi Dudzie podoba się ustawa w tym kształcie? - Nie jest tajemnicą, że wprowadzone poprawki stanowią naruszenie prerogatyw pana prezydenta, jeśli chodzi o mianowanie członków ciał konstytucyjnych – mówi minister w Kancelarii Prezydenta. Szrot wyjaśnia, że chodzi dokładnie o poprawkę Konfederacji [członków KRRiT miałby wybierać Sejm, za zgodą Senatu, podobnie w przypadku RPO – red.]. Gość Radia ZET zaznacza, że PAD publicznie prezentował swoje zastrzeżenia do tego projektu, „więc nie jest tajemnicą, że ma argumenty zarówno za, jak i przeciwko tej ustawie”.

„Są bardzo poważne argumenty przeciwko tej regulacji – otoczenie międzynarodowe”

Pytany przez Beatę Lubecką o to, czy Andrzej Duda rozważa weto lub odesłanie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, jak dowiaduje się Onet, minister Paweł Szrot odpowiada: - Są bardzo poważne argumenty przeciwko regulacji – otoczenie międzynarodowe Polski jest bardzo ważną sprawą, a w zakresie bezpieczeństwa od lata tego roku wiele się zmieniło na niekorzyść Polski. Gość Radia ZET dodaje, że chodzi o atak hybrydowy ze strony Białorusi, o sytuację na polsko-białoruskiej granicy i o sytuację wokół Ukrainy. – To wszystko trzeba brać pod uwagę w ramach polityki sojuszy Polski – mówi Szrot.

- Czy Nowogrodzka naciska na Andrzeja Dudę, by podpisał tę ustawę? – pyta prowadząca. - Z władzami lidera Zjednoczonej Prawicy – PiS – właściwie nasze stanowiska zostały wymienione dawno temu, więc wszystko jest jasne i wszystko jest znane – mówi prezydencki minister.

Paweł Szrot podkreśla, że „pan prezydent nigdy nie jest notariuszem rządu”. - Analizuje każdy projekt, który do niego trafia, każdą ustawę. Analizuje z powodów merytorycznych, prawnych, konstytucyjnych i tak będzie również w przypadku "lex TVN” – zapowiada Gość Radia ZET.

