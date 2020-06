Covid-19 wymknie się nam spod kontroli? "Dobrze, że minister zdrowia się boi"

- Nastąpiło olbrzymie rozluźnienie. Widzimy to w tramwajach, miejscach spotkań. Nie zachowujemy żadnych środków ostrożności - mówi dzisiejszy Gość Radia ZET. Prof. Andrzej Matyja ostrzega: - Oby nie przełożyło się to na gwałtowny wzrost zakażeń koronawirusem, który będziemy obserwować za ok. dziesięć dni.

Pytany przez Joannę Komolkę, czy rozluźnienie stosowania się do obostrzeń, jest skutkiem deklaracji rządu, że pandemia została opanowana, odpowiada: - Ważne jest, by z ust decydentów, osób publicznych padały słowa oparte o fakty, badania medyczne i wnioski oparte o ekspertyzy.

Prof. Matyja uważa, że część decyzji o zniesieniu obostrzeń została podjęta pochopnie. I dlatego ich ewentualne ponowne wprowadzenie nie będzie łatwe. - Niektóre obostrzenia zostały za wcześnie zniesione i teraz będzie bardzo trudno, nawet jest to niemożliwe, by społeczeństwo wróciło do sytuacji, która była dwa miesiące temu. Gość Radia ZET przypomina, że Polska jest jednym z kilku krajów w Europie, gdzie krzywa zachorowań nie maleje.

