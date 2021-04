- To w stylu Łukaszenki, takie kołchozowe. Jego kariera rozpoczęła się przecież od kierowania kołchozem – mówi w Radiu ZET były prezydent Aleksander Kwaśniewski, pytany o wypowiedź prezydenta Białorusi, dotyczącą tego, że Polska „dostanie w mordę i to mocno”.

- Musimy liczyć się, że takie pogróżki będą padały, ale trzeba robić swoje, pomagać społeczeństwu obywatelskiemu na Białorusi. To historyczne. Białoruś nie miała takie zrywu – ocenia Gość Radia ZET. Zdaniem byłej głowy państwa, Aleksandr Łukaszenka jest przekonany, że przyczyną demonstracji, protestów nie jest jego polityka i fakt, że prawie od 27 lat jest liderem, fałszuje wybory, tłamsi opozycyjne ruchy. - On uważa, że to spisek zewnętrzny, organizowany przez USA, a Polska i Litwa odgrywają czołową rolę – dodaje Kwaśniewski.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, jak polskie władze powinny zareagować na takie pogróżki, były prezydent odpowiada, że nie szedłby w „werbalną połajankę z Łukaszenką, bo po tym, co powiedział, ładnie odpowiedzieć się nie da a odpowiadać agresywnie, to trzeba liczyć się, że on też będzie to eskalował”. - Eskalacja w sferze werbalnej nie ma sensu. Prowadzi w ślepą ulicę. Trzeba robić swoje i Polska powinna robić to wspólnie z Unią Europejską – uważa Aleksander Kwaśniewski.

Prezydent Białorusi zlikwiduje ambasady w Polsce i na Litwie? Zdaniem Gościa Radia ZET, nic takiego się nie wydarzy, ale będzie „obniżanie rangi, wycofywanie ambasadorów, odsyłanie polskich czy litewskich dyplomatów z Mińska”. - Ale nie spodziewam się, żeby Łukaszenka zdecydował się na zerwanie kontaktów dyplomatycznych – komentuje.

Dopytywany o "Uchodi - Naród niepotrzebnych", czyli film w reżyserii reportera Radia ZET Miłosza Gocłowskiego oraz Tomasza Chacińskiego, Gość Radia ZET odpowiada, że zrobił na nim przygnębiające wrażenie. - Pokazuje brutalność reżimu w wymiarze czysto opresyjnym – komentuje były prezydent. Dodaje, że opresje reżimu Łukaszenki są dwojakiego rodzaju: psychologiczne i fizyczne. - Obawiam się, że to będzie trwało. Rozwiązania dla Białorusi to długa droga - mówi gość Beaty Lubeckiej.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA