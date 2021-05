Wiceminister sprawiedliwości i wiceszef Solidarnej Polskie ocenia, że głosowanie wcale nie dotyczyło tego, czy chcemy 700 mld, tylko tego, czy przekazujemy kolejne kompetencje Brukseli, czy nie. - 200 mld to dodatkowe kredyty, które Unia Europejska będzie zaciągać na rynkach finansowych i kolejne pokolenia Polaków będą to spłacać. To duże ryzyko, przekazywanie kolejnych kompetencji Brukseli – podkreśla polityk. Woś dodaje, że „pan Zandberg i pan Biedroń byli cali rozpromienieni i szczęśliwi, bo to realizacji programu Lewicy – ściślejsza integracja europejska”. - Pod płaszczykiem pandemii przekazuje się kolejne kompetencje Brukseli – zaznacza Gość Radia ZET.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, co zrobi Solidarna Polska, jak projekt ratyfikacji Funduszu Odbudowy wróci z Senatu z poprawkami, wiceprezes partii odpowiada: - Będziemy konsekwentni i nie będziemy brali udziału w gierkach politycznych PO, opozycji czy PSL. Dodaje, że popieranie poprawek opozycji, „które są ukierunkowane na to, żeby zwiększać kompetencje Brukseli byłoby aberracją”. - Nie będziemy popierać prokuratury europejskiej. To kolejny krok w tworzeniu federacji europejskiej w miejscu UE – uważa Michał Woś.

PiS złamał regulamin Sejmu, nie zezwalając na wystąpienie z trybuny sejmowej Zbigniewowi Ziobrze? - Rzeczywiście, art. 186 regulaminu Sejmu wskazuje, że ministrowi konstytucyjnemu w każdym czasie udziela się głosu, ilekroć o to poprosi – zauważa wiceminister sprawiedliwości. W jego ocenie to „bulwersuje”. - Jest wymowne, że Sejm nie chciał słuchać mocnych argumentów w obronie suwerenności Polski – mówi gość Beaty Lubeckiej.

Michał Woś o samodzielnym starcie Solidarnej Polski: Decydujące są najbliższe 2 lata i powrót do dobrego tempa realizacji programu

- O tym zdecydują najbliższe 2 lata. Umówiliśmy się z Polakami na współrządzenie do 2023 roku – mówi wiceprezes Solidarnej Polski, pytany w programie „Gość Radia ZET” o to, czy Solidarna Polska myśli o tym, by do następnych wyborów pójść samodzielnie, bez PiS. - Najbliższe 2 lata pokażą, czy wrócimy do czasów z dobrym tempem realizacji programu, jak za czasów premier Szydło – dodaje Michał Woś. Polityk zapowiada również, że „lada chwila” Zjednoczona Prawica zaprezentuje wspólny program na najbliższe 2 lata. - Prace były intensywne przed długi weekend majowy. W tym tygodniu się finalizują – zdradza gość Beaty Lubeckiej.

"Odpowiedzialny szef musi brać to pod uwagę. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę"

- Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Jeżeli w sposób odpowiedzialny ktoś zarządza partią, to musi brać pod uwagę wszystkie scenariusze, też przygotowywać się do samodzielnego startu – mówi wiceprezes Solidarnej Polski. Pytany o sondaż dla Polsatu, z którego wynika, że jego partia ma zaledwie 1,1 proc. poparcia w przypadku takiego rozwiązania, polityk odpowiada: - Być może nasi działacze powinni mocniej popracować w terenie. Dodaje, że Solidarna Polska ma również „niewspółmierny dostęp do mediów”. - TVP info od wielu miesięcy nie zaprasza naszych przedstawicieli, za to udziela anteny, zachowując pluralizm, wszystkim innym ugrupowaniom, dosyć obficie – mówi Woś i podkreśla, że tak nie powinny wyglądać i funkcjonować media publiczne.

- Chcemy zrealizować to, co obiecaliśmy Polakom, zrealizować wspólny program. Wiele spraw przed nami, ale nam zależy najbardziej na dokończeniu reform wymiaru sprawiedliwości, które został brutalnie przerwane w 2018 roku, nawet nie w połowie drogi – mówi Gość Radia ZET. Dodaje, że w grudniu ubiegłego roku jego partia była bliska wyjścia z koalicji rządzącej. – Ale uznaliśmy, że trzeba bronić polskiej racji stanu przed TSUE i że scenariusz oddania władzy opozycji jest zły – tłumaczy Michał Woś.

