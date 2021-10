Podkreśla, że decyzja dotycząca strajku uzależniona jest od kolejnego spotkania związkowców z szefem resortu edukacji, a to już 22 października. - System uzależnia nasze wynagrodzenia od polityków, a my chcemy, żeby wynagrodzenia były związane ze średnią w gospodarce – wyjaśnia wiceszef ZNP. Baszczyński dodaje, że drugą z najważniejszych kwestii jest „bój o system oświaty, o to wszystko, co minister Czarnek szykuje naszym uczniom”. - Jeśli spełni się to, co będzie w nowym prawie oświatowym, to zapomnijmy o kołach zainteresowań, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, organizacjach, stowarzyszeniach, które wchodzą do szkoły i wzbogacają proces edukacyjny – alarmuje Gość Radia ZET. Krzysztof Baszczyński dodaje, że politycy wiele już obiecywali nauczycielom, a w związku z tym, że obietnicy nie spełnili, związkowcy zbierają podpisy pod inicjatywą obywatelską ws. systemu. - Chcemy politykom dać na tacy konkretny zapis ustawowy, wystarczy tylko podnieść rękę – mówi Baszczyński.

„Propozycje ministra Czarnka są nie do zaakceptowania”

Pytany przez Beatę Lubecką o tzw. 8 godzin karcianych, czyli propozycję MEiN, wiceprezes ZNP odpowiada: - To jest coś, czego ja w ogóle nie rozumiem. - Na spotkaniu z ministrem Czarnkiem powiedziałem: proszę nam tego nie robić, bo przecież pan – rzekomo - chce walczyć z biurokracją, a biurokracji będzie dużo więcej – mówi Gość Radia ZET. Baszczyński przypomina, że za rządów poprzedniej ekipy, minister Krystyna Szumilas wprowadziła 2 godziny karciane i już wtedy PiS podniosło larum, a po dojściu do władzy godziny te usunęło. - Teraz będzie ich 4-krotnie więcej – dodaje. Krzysztof Baszczyński ocenia, że „niezwykle groźne jest również to, że wśród tzw. karcianych godzin są również zajęcia doraźne”. - To znaczy, że możemy spodziewać się, że wszelkie zastępstwa doraźne będą bezpłatne – mówi gość Beaty Lubeckiej. Baszczyński podkreśla, że propozycje Przemysława Czarnka są nie do zaakceptowania.

22 godziny przy tablicy? - Jeżeli tego typu propozycje się daje, to trzeba wziąć pod uwagę specyfikę szkoły, a jednocześnie trzeba wiedzieć, co to jest ramowy plan nauczania. Minister Czarnek chyba nie zna specyfiki szkoły – komentuje wiceszef Związku Nauczycielstwa Polskiego. Baszczyński zaznacza, że „część nauczycieli nawet, gdyby stawało na głowie, nie jest w stanie wypracować 22 godzin przy tablicy”.

„Pierwszy nauczyciel z jednej strony śle ciepłe słowa, z drugiej robi wiele krzywdy”

Pytany przez Beatę Lubecką o życzenia od ministra edukacji z okazji Dnia Nauczyciela, Krzysztof Baszczyński odpowiada: - To jest największy nasz ból, że pierwszy nauczyciel, jakim jest minister Czarnek, z jednej strony śle ciepłe słowa, a z drugiej strony robi naszemu środowisku i dzieciakom wiele krzywdy, proponując wszystkie szaleństwa.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA