Marian Banaś zarzuca rządzącym, że mamy „państwo policyjne” i „czasy bolszewickie”. Sprawa dotyczy wejścia CBA do domu jego syna, tuż po informacji Onetu, że NIK przygotowała raport na temat organizacji tzw. wyborów kopertowych. Ma on obarczać odpowiedzialnością premiera. - Cenię Mariana Banasia za wiele rzeczy, które zrobił w czasach PRL-u, cenię za walkę z mafiami VAT-owskimi, ale w tym zakresie nie zgadzam się z nim – mówi rzecznik rządu. Müller ocenia, że to „koincydencja zdarzeń” i „tworzenie ciągów przyczynowo-skutkowych jest nieuzasadnione”. Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy aparat państwa został użyty do tego, by zastraszyć szefa NIK, jej gość zapewnia: - Absolutnie nie.

- Nie sądzę, by prezes Banaś zrezygnował do końca kadencji. Niech pełni tę funkcję, przecież został na nią wybrany – mówi Piotr Müller. Nie było planu B, dot. prezesa NIK? - Wtedy były rozpatrywane warianty dotyczące modyfikacji ustawy o Najwyższej Izby Kontroli. Ostatecznie okazało się, że taka modyfikacja budziłaby wątpliwości prawne – komentuje rzecznik rządu. Dodaje, że Banaś „jest prezesem NIK i wszystko na to wskazuje, że cały czas będzie, bo to jego wola, żeby tę funkcję pełnić”.

Gość Radia ZET zapewnia także, że premier nie obawia się raportu NIK. Organizując tzw. wybory kopertowe, premier złamał 5 przepisów w 2 ustawach, jak twierdzi NIK? - Brzmi groźnie, jeśli bierze się tylko pod uwagę jedną stronę, a nie bierze się tego, że również są opinię, które wskazują, że na podstawie specustawy były przepisy pozwalające na wydawanie poleceń – mówi Müller.

Rzecznik rządu o priorytetowym szczepieniu osób niepełnosprawnych: Na razie nie planujemy, ale nie wykluczam

- Zdecydowaliśmy się na wariant otwartych szczepień, każdy rocznik po kolei i na ten moment nie planujemy modyfikacji – mówi Gość Radia ZET Piotr Müller, pytany o to, czy rząd przychyli się do wielu próśb i zacznie priorytetowo szczepić osoby niepełnosprawne. Rzecznik rządu ocenia, że to są trudne wybory, a dyskusja na ten temat nie jest łatwa. Gość Beaty Lubeckiej dodaje również, że w tej sprawie odbędzie się spotkanie, organizowane przez ministra Dworczyka. - Nie wykluczam, że po rozmowach, jakieś inne decyzje mogą zapaść – mówi Müller. - Gdybyśmy mieli większą liczbę szczepionek, to tych trudnych wyborów nie trzeba byłoby podejmować – komentuje Gość Radia ZET.

Piotr Müller o wstrzymaniu luzowania obostrzeń: To wariant mało prawdopodobny. Czym szybszy powrót do normalności, tym lepiej

- Patrząc na to, co było w zeszłym roku w okresie wiosenno-letnim, plus biorąc pod uwagę zwiększającą się liczbę zaszczepionych osób, to wariant, który na szczęście jest mało prawdopodobny – mówi Gość Radia ZET Piotr Müller, pytany w internetowej części programu o to, czy luzowanie obostrzeń może zostać wstrzymane. Rzecznik rządu ocenia, że „czym szybszy powrót do normalności, to zdecydowanie lepiej”. Dodaje jednak, że oczywiście, gdyby sytuacja epidemiczna miała się „drastycznie” pogarszać, to „pewne etapy mogą być nieco zmodyfikowane”, ale zakłada, że nie będzie to konieczne.

Pytany o to, dlaczego rząd otwiera ogródki w restauracjach i szkoły, a jednocześnie przekłada wybory w Rzeszowie, tłumacząc to sytuacją epidemiologiczną, Gość Radia ZET odpowiada, że otwieranie ogródków jest tydzień po tym, jak miałyby być wybory. - Sytuacja epidemiczna tydzień do tygodnia jest dosyć różna – podkreśla.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA