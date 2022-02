Gen. Różański: Rosja powinna zostać wyizolowana. Następne mogą być kraje bałtyckie i Polska

- Dziś na stół trzeba położyć wszystko, co jest możliwe [przeciwko Rosji – red.]. Sankcje? Powinny dotknąć każdej osoby, która wspiera reżim Putina, powinny być systemy światowe zamknięte. Rosja absolutnie powinna zostać wyizolowana – mówi Gość Radia ZET, były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. Mirosław Różański. Jego zdaniem „kwestie dotyczące aktywności dezinformacyjnej na pewno nasilą się w Polsce, nasza cyberprzestrzeń może zostać zaatakowana”. - Powinniśmy być na to przygotowani – podkreśla gość Beaty Lubeckiej. Następnym krokiem Rosji może być Polska? - To prawdopodobne. O Białorusi nie musimy mówić. Kraje bałtyckie były kiedyś częścią Związku Radzieckiego. Na tej liście jest dalej Polska – alarmuje gen. Różański. Zaznacza, że „Polska jest na kierunku, który dla Putina jest kierunkiem ofensywy i działania”. - Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, to będzie problem – mówi były dowódca.

Gość Radia ZET uważa, że Władimir Putin jest „opętany paranoją, obsesją i chce realizować swoją wizję za cenę ofiar”. - Życzmy sobie tego, że ludzie, którzy są dziś wokół Putina zaczną dostrzegać jego irracjonalne działanie. Nie sądzę, by wojskowi byli tylko bezdusznymi ludźmi i mocno się zastanowią, zanim zdecydują się na wciśnięcie tego głównego guzika – komentuje gość Beaty Lubeckiej.

Jaka powinna być odpowiedź NATO na atak Rosji na Ukrainę? - Powinniśmy mocno zwrócić się o aktywację art.4. Jako kraj możemy mówić, że jest zagrożona nasza kwestia niezależności politycznej, ale również i terytorialnej – uważa gen. Mirosław Różański. Jego zdaniem powinny być przesunięte jednostki wojskowe sojuszu północnoatlantyckiego, „nawet w ramach umownej formuły 4x30, czyli skierowanie co najmniej 30 batalionów w rejon państw bałtyckich, Polski, byłoby adekwatną odpowiedzią dla Putina”. - Powinniśmy demonstrować to, że nasze wojska nie tylko będą czekały na wojska NATO, tylko, że będziemy gotowi na ich przyjęcie i wspólnie będziemy mogli uczestniczyć w tej demonstracji siły skierowanej przeciwko Putinowi – dodaje prezes fundacji „Stratpoints”. Gen. Różański podkreśla, że Rosja jest mocarstwem jądrowym, posiada systemy uzbrojenia, które są jednymi z najlepszych na świecie. - To broń hipersoniczna – rakiety, które przemieszczają się 5 razy szybciej, niż prędkość dźwięku – tłumaczy ekspert. - To, co jest w głowie Putina jest obarczone bardzo agresywnym i stanowczym działaniem i to wielkie bezpieczeństwo, również i dla Europy – komentuje Gość Radia ZET.

RadioZET/MA