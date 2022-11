W rozmowie z Bogdanem Rymanowskim podkreśla: - Robimy wszystko, by ceny nie wzrosły do 10 złotych. Obajtek zaznacza, że nie może straszyć społeczeństwa takimi cenami. Prezes ORLENU przyznaje, że sytuacja jest bardzo niestabilna i niepewna z powodu wojny oraz kryzysu energetycznego, ale zapowiada jednocześnie: - Dla nas ważny jest rynek i gospodarka i będziemy robić wszystko, by ceny w minimalny sposób przenosić na naszych klientów. Gość Radia ZET dodaje również: - Prezes Obajtek nie łupi nikogo. - Jak zobaczymy pan wyniki naszego detalu, to co roku, mimo, że rosną nam wolumeny sprzedaży, wyniki detalu są mniejsze. W żadnym wypadku nie łupimy Polaków – komentuje Daniel Obajtek. Zapowiada również: - W listopadzie ceny paliwa będą się stabilizować, wręcz idą do dołu, a nie do góry. 6,80-6,90? - Tak, będą oscylować wokół tej granicy – mówi Obajtek.

„Polak między 2012, a 2022 rokiem może kupić o 200 litrów paliwa więcej”

Gość Bogdana Rymanowskiego przypomina również, że „10 lat temu benzyna kosztowała 5,85 mimo, iż najniższa krajowa to była kwota 1500, kurs dolara ok. 3 złotych”. - Mamy rok 2022 i benzyna kosztuje 6,65 i to ok. 12 proc. więcej, dolar ok. 4,70, a najniższa krajowa ponad 3 tys. – mówi prezes PKN ORLEN i dodaje, że „przeciętnie Polak między rokiem 2012, a 2022 może kupić o 200 litrów więcej paliwa”. - Zdaję sobie sprawę, że ceny nie są niskie, ale robimy wszystko, by te ceny stabilizować. W innych krajach UE nie dość, że są wyższe, to jeszcze występuje brak paliwa. Nasze to jedne z najniższych cen w Europie – zaznacza Daniel Obajtek.

Paliwo po 5,19? „Groziłby nam totalny brak paliwa”

Pytany o Donalda Tuska, który obiecuje paliwo po 5,19, Gość Radia ZET odpowiada, że jeśli ktoś składa taką obietnicę, to nie zna mechanizmów wolnorynkowych. - Gdybyśmy my obniżyli do takiego poziomu ceny, to w Polsce nie byłoby paliwa. Nikt nie kupiłby za granicą 5 mln ton drożej, by sprzedać w Polsce taniej – ocenia Obajtek. Prezes ORLENU podkreśla, że przy takiej cenie „groziłby nam totalny brak paliwa”. - Nie mielibyśmy paliwa na naszych stacjach. Nie jest to wykonalne – dodaje.

Daniel Obajtek: Nie będę stawiany pod ścianą. Jestem niezależny. Nie ma sytuacji, żeby polityk sterował ręcznie ORLENEM

- Nie będę stawiany pod ścianą i nie będę wykonywał rzeczy, do których ustawa mnie nie obliguje. Jest ustawa o informacji niejawnej, spełniamy tę ustawę – mówi Gość Radia ZET Daniel Obajtek. To jego odpowiedź na pytanie Bogdana Rymanowskiego o to, czy prezes ORLENU złożył już poświadczenie bezpieczeństwa, uprawniające do dostępu do tajnych informacji, o co wnioskował wicepremier Jacek Sasin. - Nie wiem, z czym tu jest problem. Nie będę komentował wewnętrznych korespondencji (…), które nawet nie są do końca jednoznaczne. Jeśli chodzi o ustawę o informacji niejawnej – spełniamy wszystkie kryteria ustawy i będziemy się do niej stosować – podkreśla prezes Obajtek. Dopytywany przez prowadzącego o to, czy w ogóle prezesi spółek powinni mieć dostęp do tajnych informacji, Gość Radia ZET odpowiada, że „niekoniecznie”. - Jestem prezesem ok. 5 lat i nikt ode mnie wcześniej tego nie wymagał. Znam dużo firm, które dostępu nie mają. Biznes nie ma takiej potrzeby – dodaje prezes PKN ORLEN. Zaznacza, że jest „najbardziej zweryfikowanym i sprawdzonym prezesem w Polsce, przez wszystkie służby”. - Jako jedyny prezes pokazałem cały swój majątek i akty notarialne. Nikt wcześniej nawet nie domagał się tego od innych prezesów – tłumaczy Daniel Obajtek i dodaje, że „niejednokrotnie stosuje się w Polsce podwójne standardy”. - Od jednych się wymaga, poprzez różnego rodzaju prasowe artykuły, stawiając pod ścianą, sugerując, że coś jest nie tak, ale jak jestem sprawdzony kilka razy przez CBA, składałem wniosek o kontrolę – wszystko mam zgodnie z prawem – zapewnia gość Bogdana Rymanowskiego.

Krótka piłka: Jestem niezależny

- Monty Python to moja ulubiona grupa komików? – pyta Bogdan Rymanowski.

- Nie – odpowiada Daniel Obajtek.

- Mojemu sercu Pcim wciąż jest bliższy od Warszawy? – pyta gospodarz programu.

- Tak – przyznaje Gość Radia ZET.

- Jestem czysty i nie boję się ławy oskarżonych, którą grozi mi PO? – pyta dziennikarz.

- Nie boję się – zapewnia prezes ORLENU.

- Chciałbym kiedyś zostać premierem? – pyta prowadzący.

- Nie – przyznaje Daniel Obajtek.

- Jestem niezależnym prezesem i prezes Kaczyński niczego nie może mi nakazać? – pyta Rymanowski.

- Generalnie jestem niezależnym prezesem i nie ma w Orlenie sytuacji, żeby polityk sterował ręcznie, jakkolwiek Orlenem. Jestem niezależny – odpowiada prezes PKN ORLEN.

