- W tej chwili mamy do 23.12 wypełnione wszystkie grafiki, jeśli chodzi o szczepienia dziecięce. Myślę, że to będzie ok. 200-250 dzieci – mówi Gość Radia ZET pediatra Paweł Grzesiowski, który rozpoczyna dziś szczepienie dzieci w wieku 5-11 lat.

Lekarz podkreśla, że zainteresowanie jest ogromne. - Wczoraj koleżanki z telefonu, który zbiera zgłoszenia już nie miały siły odpowiadać „bardzo przepraszamy, ale nie ma już wolnych miejsc” – dodaje dr Grzesiowski. Gość Radia ZET zaznacza, że „dotychczas nie było tylu dzieci w szpitalach w żadnej z fal”, więc bardzo ważne jest, by dziecko zaszczepić. Wylicza także, że są 4 powody, dla których szczepione są dzieci w wieku 5-11 lat. - Nowe warianty są bardziej groźne dla dzieci, niż wariant pierwotny. Delta i Omikron wywołują zachorowania objawowe, o czym świadczą zajęte łóżka na oddziałach pediatrycznych – mówi gość Beaty Lubeckiej. Drugi powód? - Dzieci cierpią na rozmaite powikłania pocovidowe, m.in. PIMS – zespół zapalny wielonarządowy, który bez tej choroby nie wystąpi – wyjaśnia lekarz. Jako trzeci powód podaje to, że „poprzez szczepienie dzieci powodujemy, że mniej wirusa krąży w populacji”. - Jest jeszcze jeden powód, dla którego szczepimy dzieci: w organizmie dzieci wirus może mutować. Jako niezaszczepione słabiej zwalczają wirusa. Przez powszechne szczepienia ograniczamy ryzyko powstania nowego wariantu wirusa, który będzie bardziej niebezpieczny – tłumaczy pediatra. Dr Grzesiowski szacuje również, że w Polsce zaszczepi się ok. 60-70 proc. dzieci w tym wieku, ponieważ ich rodzice są zaszczepieni.

„Nie każdy lekarz chce badać dzieci. Nie każdy czuje się komfortowo”

Lekarz ubolewa nad tym, że nie ma zbyt wielu punktów szczepień dla dzieci. - Kwalifikować do szczepienia dziecięcego musi lekarz, więc odpadają punkty w aptekach, prowadzone przez pielęgniarki czy ratowników. To będzie pierwsze sito – mówi dr Paweł Grzesiowski. Drugie „sito”? - Nie każdy lekarz chce badać dzieci, nie każdy czuje się komfortowo. Do tej pory szczepił np. chirurg czy lekarz ratownik, ale niekoniecznie musi chcieć badać dzieci – tłumaczy pediatra.

Dr Grzesiowski: Powinny być wyznaczone punkty lub zmniejszone limity

Pytany przez Beatę Lubecką o małe miejscowości lub wsie, które mają nie zamawiać w ogóle szczepionek, ponieważ mają za mało chętnych, dr Paweł Grzesiowski komentuje, że „stosowanie górnego limitu liczby zamówionych szczepionek będzie stanowiło kolejne ograniczenie dostępności”. - Powinny być wyznaczone punkty i wtedy mieszkańcy danego regionu wiedzą, gdzie pojechać z dziećmi albo trzeba zmniejszać limity, żeby to było nawet 30-40 dawek – proponuje Gość Radia ZET. - W jednej fiolce mamy 10 dawek. 3 fiolki – 30 dawek. Nie rozumiem, dlaczego do niektórych punktów nie można dostarczyć 3 fiolek, tylko koniecznie trzeba dostarczyć 10 – dodaje dr Grzesiowski.

Pediatra uważa, że COVID-19 to choroba bardzo podstępna dla dzieci, więc szczepienie ich jest czymś oczywistym. Dodaje, że szczepionka jest przez dzieci świetnie tolerowana. - Mamy ponad 6 mln zaszczepionych dzieci na świecie. W USA i Izraelu ruszyły one wcześniej. Mamy już dane nt. tolerancji tej szczepionki, która jest znakomita. Nie ma zgłoszeń poważnych odczynów poszczepiennych – tłumaczy pediatra dr Paweł Grzesiowski.

Obostrzenia? "Są niedopracowane, pozorne i spóźnione"

- Są spóźnione, niedopracowane, pozorne. Nie działają – mówi w Radiu ZET dr Paweł Grzesiowski, pytany przez Beatę Lubecką o wprowadzone przez rząd nowe obostrzenia. Zmniejszone limity osób oraz zamknięte kluby i dyskoteki? Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej ds. COVID-19 uważa, że wprowadzanie tego teraz jest bez sensu. - W tej chwili w Polsce fala pandemiczna sama chyli się ku spadkowi. Sytuacja uspokaja się samoistnie. Wszystkie ograniczenia w tej chwili miałyby sens, jeśli byłyby nastawione na Omikron – ocenia Gość Radia ZET. Jego zdaniem nawet, gdyby okazało się, że mutacja Omikron jest 2 razy łagodniejsza, niż Delta, to „przez swoją zakaźność może wyrządzić więcej krzywdy”. - Ludzie będą się mniej bać, będą mniej się chronić i zachoruje więcej osób oraz więcej ludzi umrze – komentuje dr Paweł Grzesiowski.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA