Lekarz z oddziału chorób płuc Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi zaznacza, że dane, które docierają do nas z Wysp są niepokojące. - Boimy się, że jeżeli ta forma wirusa przedostałaby się do nas, to byłby ogromny problem w Polsce, bo już przekroczyliśmy granicę wydolności systemu. A co dopiero, gdyby pojawiła się ta struktura, która rozprzestrzenia się tak szybko? Znów zobaczylibyśmy tłumy pacjentów przed szpitalem – komentuje ekspert. Pytany przez Beatę Lubecką o zakaz lotów z Wielkiej Brytanii, lekarz odpowiada, że wprowadzono go za późno. - Decyzja mogłaby być szybsza. Trzeba działać natychmiast. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że żadna z tych osób nie przywiezie ze sobą tego zagrożenia – ocenia dr Karauda. Jego zdaniem rządzący mają „długą tradycję trochę spóźnionych działań”. - Wszyscy byśmy sobie życzyli, żeby pewne działania prewencyjne następowały wcześniej – dodaje Gość Radia ZET.

Dopytywany o samopoczucie, po przejściu koronawirusa, lekarz odpowiada: - Czuję się bardzo dobrze, bo żyję. - Gdy się obserwuje tragiczny przebieg u tylu chorych i tylu chorych pożegnałem na swoich rękach… to zawsze powstaje pytanie: a co będzie ze mną? Tydzień temu nie byłem w tak dobrej formie. Nawet co godzinę sprawdzałem pulsoksymetr, czy saturacja mi nie spada – opisuje dr Tomasz Karauda. Dodaje, że będzie się szczepił mimo tego, że jest ozdrowieńcem.

Dr Tomasz Karauda: Apelujemy do prezydenta, jako lekarze, żeby zaszczepił się publicznie

- Byłoby dobrze i jako lekarze kierujemy apel do pana prezydenta: chcielibyśmy zobaczyć to w oczach kamer – mówi Gość Radia ZET dr Tomasz Karauda, pytany o to, czy prezydent powinien publicznie zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. - Jak się zbilansuje korzyści do strat to nie ma wątpliwości, że należy sięgnąć po szczepionkę, żeby cieszyć się życiem – dodaje lekarz z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi. Pytany o to, czy on też się zaszczepi pomimo, że jest ozdrowieńcem, zapewnia, że tak. - Nie mogę się doczekać tego momentu. Przejrzałem dane, przyglądałem się z uwagą pracom nad szczepionką, działaniom niepożądanym i nie czuję zagrożenia z tym związanego - mówi gość Beaty Lubeckiej. - Widzę, że cały świat się szczepi. To też jest argumentem, że najlepiej poinformowani na świecie – byli prezydenci USA, przywódcy wielu krajów - to robią. Przecież cały świat nie chce popełnić samobójstwa – komentuje dr Karauda.

Lekarze niezbyt chętni, żeby się zaszczepić? - To dla mnie bardzo niepokojąca informacja. Trudno przekonywać ludzi, kiedy samemu nie idzie się szczepić. Trudno znaleźć odpowiednie słowa tłumaczeń – ocenia Gość Radia ZET. Podkreśla, że obowiązkiem każdego medyka jest zapoznanie się z aktualnymi badaniami i postępowanie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. - Nic nie działa mocniej niż przykład własnego życia. Apeluję do medyków – bądźmy przykładem, idźmy się szczepić – mówi dr Tomasz Karauda.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA