Mateusz przyznaje, że w tej chwili w Kijowie brakuje absolutnie wszystkiego. - Brakuje medykamentów wojskowych i taktycznych – żele na rany, opaski samouciskowe, antybiotyki. Brakuje sprzętu wojskowego - jakieś ocieplacze, noktowizory, kamizelki kuloodporne – wylicza Gość Radia ZET. Lachowski ujawnia, że ukraińscy żołnierze sami próbują zamówić sobie kamizelki kuloodporne przez internet, ale już nawet w Polsce ich brakuje. - Potrzebne są też okulary taktyczne, nowoczesne nosze – mówi dziennikarz oraz dokumentalista.

„Najcięższe chwile są na dworcu: pisk i wrzask”

- Ci ludzie robią wszystko, by zatrzymać wroga. Tu nie ma podejścia, że Kijów może być zdobyty – podkreśla Mateusz Lachowski. Dodaje, że żołnierze powtarzają: „albo obronimy ten Kijów, albo zginiemy”. Gość Radia ZET ocenia, że Rosjanom daleko do zdobycia miasta. - Kijów nie został otoczony. Daleko mu do otoczenia. Obrona jest pierścieniowa, zbudowana wokół miasta, są zbudowane barykady, w środku miasta też – opisuje gość Beaty Lubeckiej. Dodaje, że od 2 tygodni nie funkcjonują również śmieciarki, ponieważ są ustawione na ulicach, by tworzyć barykady. - Tutaj nikt nie szykuje się na jakiekolwiek poddawanie się. Tu wszyscy chcą wypchnąć Rosjan – podkreśla Lachowski. - Sprawdzamy magazynki, szykujemy broń, czy wzięliśmy witaminy, ruszamy. Tu nie ma czegoś takiego, że zastanawiam się nad czymkolwiek – tak z kolei opisuje codzienność ukraińskich żołnierzy. Dziennikarz dodaje, że najtrudniejsze chwilę są jednak na dworcu w Kijowie. - To są chyba najcięższe rzeczy, które tu widziałem: pisk, wrzask, prawie tratowanie się do tego pociągu, do Warszawy i Lwowa – mówi Lachowski.

Pytany przez Beatę Lubecką o to, jak minęła noc w Kijowie, jej gość opowiada, że „dużo się działo”. - Alarmy przeciwlotnicze są codziennie i co noc. Taktyka Rosjan – co noc zaczynają ostrzał – dodaje. - Dziś rakiet i strzałów było prawdopodobnie więcej, bo było dość głośno. Była dość duża potyczka pod Browarami. Rosjanie podciągnęli w nocy czołgi pod te Browary – na wschód od Kijowa – mówi Mateusz Lachowski. Dziennikarz dodaje, że batalion, z którym mieszka, został zbudzony o 5:00 rano i żołnierze pojechali na front. - Jest duży ostrzał, pojechali jako wsparcie. To ochotnicy, którzy przyjechali parę dni temu, zostali przeszkoleni i ruszyli na front – opowiada Gość Radia ZET. Lachowski podkreśla, że ciągle spadają rakiety, bomby, a od początku konfliktu Rosjanie zabili więcej cywili, niż ukraińskich żołnierzy.

RadioZET/MA