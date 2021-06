- Smutek, bo też jestem kibicem, wiernym reprezentacji Polski. Liczyliśmy, że wyjdziemy z grupy. To przykre. Nasza reprezentacja zagrała słabo i konsekwencją jest to, że szybko odpadliśmy – mówi Gość Radia ZET, były piłkarz, dwukrotny medalista Mistrzostw Świata Władysław Żmuda.

Jego zdaniem, nie tylko podczas meczu ze Szwecją, ale we wszystkich spotkaniach Polaków zawiodła obrona. - Pierwsze mecze eliminacyjne do MŚ pokazały, że mamy problem w defensywie i to się wszystko potwierdziło – ocenia były trener piłkarski. Żmuda podkreśla, że nasza reprezentacja zawiodła i „trzeba przyjąć grom krytyki”. - Potrzebne są zmiany, bo w turniejach, czy MŚ czy ME czasami wyjdziemy z grupy i to wielkie osiągnięcie, ale żeby wrócić do starych czasów, to bardzo długa droga – uważa były piłkarz, który rozegrał 91 meczów w reprezentacji.

Jakie zmiany są potrzebne? - Mamy młodych, zdolnych piłkarzy tylko trzeba ich wyselekcjonować – mówi gość Beaty Lubeckiej. Podkreśla, że zespół buduje się od silnej defensywy, a jeśli jej nie ma, to ciężko zbudować zespół. - Jak dom – jeśli jest silny fundament, to jest silny dom. My tego nie zbudowaliśmy – dodaje Władysław Żmuda. Jego zdaniem Paulo Sousa „raczej się nie spisał”. Odpowiedzialność spada na Zbigniewa Bońka? - Na pewno spadną głosy krytyczne na prezesa, bo podjął decyzję, jaką podjął. Reprezentację obroniłby wynik. Wyniku nie ma i teraz spadną głosy krytyczne na wszystkich – komentuje Gość Radia ZET.

"Słaba 3 to i tak wysoka ocena"

Pytany przez Beatę Lubecką o to, jaką wystawiłby ocenę naszej reprezentacji, w skali od 1 do 10, były piłkarz i trener odpowiada, że „słaba 3, ale to i tak wysoka ocena”. - Przygotowujemy się, mamy duże nadzieje, wielkie oczekiwania, a potem jest wielki niedosyt – puentuje Władysław Żmuda.

