Dodają, że poznali się w Sejmie, zaprzyjaźnili, połączyły ich wspólne tematy, pasje i coś jeszcze: - Połączyła nas polityka i bardzo podobne podejście do niej. Gajewska przyznaje, że bardzo dużo rozmawiali, prawie codziennie, a kolejnym łączącym tematem okazał się sport. Pytani przez Beatę Lubecką o to, kto pierwszy wyciąga rękę do zgody, małżonkowie odpowiadają: - Nie ma sporów, bo nie ma czasu na kłótnie. - Mamy co robić. Mamy bardzo energiczne dzieci, nie jesteśmy małostkowi – komentuje posłanka. Czy małżeństwo polityków, rodzice trójki dzieci mają czas dla siebie? - Randki są możliwe, bo mamy ogromną pomoc dziadków – mówi poseł PO. Goście Radia ZET dodają, że w ich środowisku politycznym jest sporo małżeństw wielodzietnych.

500+ to duża pomoc dla 5-osobowej rodziny? - Każdy pieniądz jest pomocą dla rodziny. Nam starcza na pieluchy, mleczka i jakieś tam jedzenie. Jakikolwiek zastrzyk pieniędzy jest pomocą – komentują rodzice. Ich zdaniem „dużo bardziej pomocny jest program warszawski – bezpłatny żłobek dla każdego malucha w Warszawie”. - My z tego programu korzystamy, dzięki temu możemy pracować i być aktywni w Sejmie – dodaje Gajewska.

„Mąż spełnia moje najśmielsze oczekiwania”

Posłanka PO przyznaje, że ma bardzo dużo szczęścia, jeśli chodzi o męża, który od 3 lat, co noc wstaje do dzieci. - Spełnia moje najśmielsze oczekiwania, jeśli chodzi o dzieci. Ciężko to nazwać pomocą – to wspólne wychowywanie – podkreśla mama. Kto kogo poderwał? - (Śmiech). Przyciągające się połówki. Wszystkie koleżanki i koledzy z klubu parlamentarnego trzymali za nas kciuki i wiedzieli, że prędzej czy później się zejdziemy, bo to było dla wszystkich oczywiste – komentują.

Pytani przez słuchacza o to, czy wyobrażają sobie, że ich dzieci zostają, jak rodzice, politykami, Goście Radia ZET odpowiadają: - Oczywiście, że sobie wyobrażamy. - Będziemy im wtedy udzielali dobrych rad. W każdej aktywności ich sobie wyobrażamy – dodają.

Arkadiusz Myrcha: Ciężko mówić o jakichkolwiek zdolnościach obronnych polskiej armii

- To mocno nie dziwi, jak obserwujemy to, co się dzieje w polskiej obronności po 2015 roku: duża część dowództwa została wyrzucona z dnia na dzień, sposób organizowania przetargów na zamówienie, fatalna kondycja PGZ – mówi Gość Radia ZET Arkadiusz Myrcha. W ten sposób komentuje ustalenia dziennikarza śledczego Radia ZET Mariusza Gierszewskiego, dotyczące Polskich Sił Zbrojnych. Nie są one zdolne do przeprowadzenia nawet niewielkiej operacji obronnej – tak wynika z raportu "Przygotowanie państwa polskiego do zwalczania zagrożeń militarnych", którego autorem jest były wysoki urzędnik Ministerstwa Obrony Narodowej z czasów Antoniego Macierewicza, obecnie ekspert wojskowości. - Ciężko mówić o jakichkolwiek zdolnościach obronnych polskiej armii – dodaje poseł PO. Jego zdaniem szef MON Mariusz Błaszczak robi „bardzo maskujące” i „PR-owe” zabiegi. - Temat obronności i bezpieczeństwa jest dla wyborców PiS niezwykle ważny. Rujnujące są dla nich informacje, o których np. pisał minister Dworczyk w mailach: amatorka, przewalanie pieniędzy podszyte bogobojnymi frazesami. Ale tak naprawdę stoi za tym jedna, wielka porażka – uważa Myrcha. Gość Radia ZET ocenia, że obecni rządzący ukrywają różne informacje, szpiegują się i uwielbiają „bycie tajnym przez poufne”.

Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha: Po powrocie premiera Tuska zmieniła się atmosfera, organizacja i mobilizacja

- Atmosfera, organizacja, dużo się zmieniło. Jest dużo większa wiara i przekonanie w zwycięskie wybory. Całkowite przekonanie, że wygramy – mówią Kinga Gajewska i Arkadiusz Myrcha, pytani w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o to, co zmieniło się po powrocie Donalda Tuska do krajowej polityki. - Zmieniła się mobilizacja członków klubu parlamentarnego. Jest zwarcie i gotowość do działania – dodają politycy PO. Dopytywani przez Beatę Lubecką o to, dlaczego przewodniczący przerwał zapowiadany objazd po Polsce, Gajewska i Myrcha odpowiadają, że to „kwestie covidowe”. - Była dyskusja i podjęto decyzję, że z uwagi na gwałtownie rosnącą liczbę zachorowań, że powrócimy do tych objazdów. Tak, jak powrócimy do konwencji programowych – zapowiada poseł Myrcha. Goście Radia ZET oceniają, że Tusk „dobrze czuje się w towarzystwie wyborców, nie unika bezpośrednich rozmów”, a ostatnie jego spotkania pokazały, że „nic nie stracił na bezpośrednim kontakcie, na fajnej, dobrej rozmowie z wyborcami”. Politycy Platformy zapowiadają, że im bliżej wyborów, tym częściej będzie można oglądać wersję Donalda Tuska, który rozmawia z wyborcami.

więcej wkrótce...

RadioZET.pl/MA