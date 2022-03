Były wiceszef Obrony Cywilnej Kraju podkreśla, że również nie wszystkie stacje metra są „w pełni przystosowane do pełnienia roli schronu”, ponieważ nie mają odpowiednio szczelnego zamknięcia. - Jako schrony przeciwodłamkowe, nadają się wszystkie stacje metra, wszystkie garaże podziemne w supermarketach, przejścia podziemne – tłumaczy gość Beaty Lubeckiej. Budowa schronu na własną rękę? Generał uważa, że to na pewno nikomu nie zaszkodzi, ale dodaje: - W mniejszych miejscowościach, gdzie na dodatek nie mamy pomieszczeń piwnicznych, byłby sens budowy. - Byłby sens budowy schronów np. w domach opieki, szpitalach, żłobkach czy przedszkolach – wylicza były wiceszef Obrony Cywilnej Kraju.

Gen. Ryszard Grosset uważa, że należy stworzyć specjalną aplikację. - Wystarczy nam dobra informacja o tym, gdzie możemy znaleźć schronienie w pobliżu miejsca zamieszkania. Moglibyśmy stworzyć aplikację na telefon, która wykrywając nasze położenie, informowałaby nas gdzie jest schron, w przypadku ogłoszenia alarmu – proponuje Gość Radia ZET.

„Edukacja dla bezpieczeństwa – moglibyśmy nauczyć się tego od Ukraińców”

Generał ocenia, że najważniejsza jest teraz „edukacja dla bezpieczeństwa” i to jak najszybciej. - To powinien być proces, wtłaczanie nam w głowę odpowiednich zachowań [na wypadek zdarzeń wojennych – red.] – wyjaśnia Gość Radia ZET. Gen. Grosset zaznacza, że moglibyśmy nauczyć się tego od Ukraińców. - Byłem kiedyś w kinie w Kijowie i przed filmem wyświetlono film instruktażowy nt. zachowań w przypadku zagrożeń militarnych. To było w roku 2016-17 roku. Ukraina odrobiła lekcje w tym zakresie – opowiada gość Beaty Lubeckiej.

Powrót przysposobienia obronnego do szkół? - Tych zajęć zdecydowanie brakuje. Jak pokazuje przykład Ukrainy – okazują się szalenie przydatne i korzystne. Dzięki temu Ukraina znakomicie radzi sobie z agresją – odpowiada gen. Ryszard Grosset. Jego zdaniem „istotna jest umiejętność posługiwania się bronią i tę umiejętność powinniśmy posiąść wszyscy”.

Były wiceszef Obrony Cywilnej Kraju wylicza również, co powinniśmy zrobić, by przygotować się na wypadek wojny lub innych sytuacji kryzysowych. - Mamy zapasy maseczek i broń Boże nie wyrzucajmy ich, bo one mogą się przydać, kiedy mielibyśmy do czynienia z zastosowaniem niekonwencjonalnych czynników w działaniach militarnych – np. broni biologicznej lub „brudnej bomby” – apeluje gen. Grosset. Drugi punkt? - Klęski żywiołowe, które odcinają nas od prądu. Zaczynamy się powolutku uczyć. Jeśli przyjdzie sygnał z RCB, że mamy zagrożenie – cóż nam szkodzi, nalejmy sobie wody do wanny – mówi Gość Radia ZET. Co dalej? - Przygotujmy sobie zasilanie awaryjne, byśmy nie tracili kontaktu ze światem. Kupmy powerbank i go naładujmy. Kupmy sobie świece – proponuje generał. Jego zdaniem powinniśmy również mieć na wszelki wypadek kawałek folii i taśmy do zaklejenia kratek wentylacyjnych, „jeśli pojawiłoby się na zewnątrz coś, czym nie powinniśmy oddychać”.

RadioZET/MA