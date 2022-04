- Zaczęła się druga faza obecnej operacji wojskowej Rosjan. Zdecydowanie w tej chwili Rosjanie lepiej przygotowują się do tego ataku, bardziej metodycznie, ostrzeliwują przed wejściem żołnierzy sił lądowych na dany teren. Robią to bardziej według kanonów sztuki wojskowej – ocenia Gość Radia ZET, były wiceszef wywiadu NATO gen. Jarosław Stróżyk.

Ekspert dodaje, że przygotowania Rosjan „nie napawa optymizmem”, ale zaznacza, że ukraińskie wojsko dostaje przecież nowy sprzęt, dziennie przylatuje 5-7 samolotów z amerykańskimi dostawami, a morale Ukraińców jest wysokie. - Rosjanie skupili swoje siły na południowym okręgu wojskowym, działają teraz na jednym kierunku. Zdecydowanie wyciągają lekcje, ale robią to też ukraińskie wojska – komentuje generał i podkreśla, że zawsze łatwiej jest się bronić.

„Ukraina ma szansę się obronić”

Gen. Jarosław Stróżyk uważa, że Ukraina ma szansę się obronić. - Co by się nie działo – Donbas będzie terenem dyskutowalnym, niejednoznacznym – mówi w rozmowie z Beatą Lubecką. Jego zdaniem Putin tej wojny nie wygra, bo tej wojny nie da się wygrać. - Ukraińskie społeczeństwie nie zaakceptuje okupanta przez kolejne miesiące. Sukces medialny jest potrzebny Putinowi, ale to nie będzie zwycięstwo realne – uważa wiceprezes fundacji „Stratpoints”. Dodaje, że prezydent Rosji „potrzebuje sukcesu do 9 maja, może ogłosić co chce, ale na pewno nie zakończy tej operacji skutecznie”. - W tej chwili ok. 50 proc. Donbasu jest zajęte przez Rosjan. To jest ich cel – zajęcie Donbasu i terenu do Mariupola, ale to bardzo duży odcinek. Od Charkowa to ok. 500 km. Miejmy nadzieję, że Rosjanie gdzieś połamią swoje zęby na tym etapie działań – komentuje Gość Radia ZET.

Gen. Stróżyk: To wykwity, przebiśniegi, które zostaną zdeptane

Pytany przez Beatę Lubecką o anonimowy list rosyjskich generałów ws. zakończenia wojny, zaadresowany do Władimira Putina, gen. Jarosław Stróżyk ocenia, że jest to jakiś przejaw odwagi, ale zaznacza, że nie wierzy w bunty generalskie po stronie Rosji. - To jakieś wykwity, przebiśniegi, które szybko zostaną zadeptane przez reżim – uważa były wiceszef wywiadu NATO. Ekspert nie wierzy ani w przewrót, ani w skuteczność takich listów. – To jest system wzajemnych powiązań w państwie, który powoduje, że ludzie się boją, akceptują. W jakiś sposób lubią takiego silnego przywódcę, jak Putin – uważa generał.

„Mam nadzieję, że gorący okres skończy się w maju, czerwcu”

- To politycy rozpoczynają wojny i to politycy je kończą – komentuje Gość Radia ZET, pytany o to, kiedy może się zakończyć agresja Rosji na Ukrainę. - Mam nadzieję, że ten gorący okres wojny skończy się w maju, najpóźniej w czerwcu i nastanie dosyć kruchy pokój na terytorium całej Ukrainy – mówi gen. Jarosław Stróżyk.

RadioZET/MA