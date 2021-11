- Obawiam się, że mimo, że zbliża się zima i „generał Mróz” też reguluje pewne sprawy związane z konfliktami, to stronie białoruskiej będzie zależało na podtrzymywaniu napięcia tak długo, aż osiągnie cele – dodaje prezes Fundacji „Stratpoints”. Zdaniem eksperta, za wszystkim, co dzieje się na naszej granicy, stoi Kreml i jest to „szerszy plan”, a Białoruś „za niedługo chyba tak naprawdę połączy się z Rosją”. - Ławrow kilka tygodni temu wskazał, że za ten kryzys odpowiada Unia Europejska i Zachód, który – zdaniem Ławrowa – destabilizował Bliski Wschód i dlatego mamy do czynienia z migracją – komentuje gen. Różański.

„Oddaliśmy tu pole”

Zdaniem Gościa Radia ZET, błędem jest, że na polsko-białoruskiej granicy nie ma dziennikarzy. - To by zbalansowało przekaz medialny. Miejmy świadomość, że presja informacyjna czy dezinformacja jest mocną siłą, stosowaną przez Moskwę i Mińsk. My oddaliśmy tu pole – uważa ekspert Polski 2050.

„Czy nie stać nas, by zaopiekować się tymi osobami?!”

Gen. Mirosław Różański ocenia, że mamy kryzys humanitarny, z udziałem Polski. - Jeśli w strefie nad polską granicą są sytuacje, że ludzie umierają, są tam dzieci w warunkach skrajnie niebezpiecznych, to trudno nie nazwać tego problemem humanitarnym – mówi gość Beaty Lubeckiej. Generał podkreśla, że „bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa”. - Czy nas, jako kraj nie stać, by zaopiekować się tymi osobami, które faktycznie takiej pomocy potrzebują?! – komentuje były Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Jego zdaniem odstawianie migrantów do linii granicznej nie rozwiązuje sprawy. - Te sceny, związane z tym, że ci ludzie byli z powrotem wywożeni do lasu, to nie jest dobra legitymacja dla nas, jako dla społeczeństwa i dla nas, jako dla państwa – uważa prezes Fundacji Stratpoints.

Ataki na polskie służby? - Wyrażam uznanie w stosunku do funkcjonariuszy Straży Granicznej, policji, żołnierzy, że kolejny, bezpardonowy atak na naszą granicę został udaremniony. Ale to nie imigranci sami inspirują taką aktywność, tylko są kierowani przez białoruskie służby – komentuje gen. Różański. Ekspert zaznacza, że to „perfidna gra, którą prowadzi strona białoruska”. - Wykorzystywanie dzieci, kobiet, młodych ludzi jest absolutnie naganne. Nie obarczałbym ich winą, że oni są sami z siebie inspiracją tego działania – mówi gość Beaty Lubeckiej.

