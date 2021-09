- Znam kilka osób poleconych przez premiera, które pracują w spółkach Skarbu Państwa. To są fachowcy i to nie jest nic nadzwyczajnego. To nie jest rodzina premiera – w ten sposób Gość Radia ZET Marek Suski komentuje informacje dziennikarza Radia ZET Mariusza Gierszewskiego. Chodzi o listę blisko 100 osób, które na polecenie Mateusza Morawieckiego trafiły do spółek Skarbu Państwa, np. do ORLEN-u, LOT-u, czy PKO S.A.

- A coś nagannego w tym? Konkursy są, ale to są po prostu dobrzy fachowcy. Nie wszystkie funkcje są objęte konkursami, niektóre są nominacjami i premier ma tu pewną możliwość – mówi wiceszef klubu PiS. Suski podkreśla, że jest to „budowanie pewnej wysokiej jakości w różnych instytucjach”. Polityk podkreśla, że nie są to ludzie związani członkostwem w partii, a Morawiecki, jak przychodził do Prawa i Sprawiedliwości, to zabrał ze sobą grupę fachowych osób. - Nigdzie na świecie nie ma tak, że jak jest premier sprawujący władzę, to ludzie w różnych miejscach są ludźmi zupełnie mu nieznanymi, nie wie o nich nic – uważa Gość Radia ZET. Zdaniem Marka Suskiego, Polska ma dziś kłopot z kadrami, ponieważ wiele zdolnych ludzi wyjechało za granicę.

Walka z nepotyzmem? "Specjalnie się tym nie interesuję"

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, jak Prawu i Sprawiedliwości idzie – zapowiadana – walka z nepotyzmem, wiceszef klubu odpowiada: - Nie wiem… ja w swojej rodzinie nie mam osób na kierowniczych stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa, więc specjalnie się tym nie interesuję. Pytany o to, ile osób z rodzin polityków PiS straciło posadę w spółkach Skarbu Państwa, Marek Suski odpowiada, że zna kilka przykładów, ale zaznacza: - To też jest tak, że wśród członków rodzin polityków PiS są bardzo uzdolnieni, wykwalifikowani, wykształceni ludzie, którzy mają doświadczenie. Suski podkreśla, że „trudno byłoby przyjąć strategię, że każdy, niezależnie od tego, czy ma kwalifikacje i jest dobrym fachowcem, musi odejść tylko dlatego, że ma kogoś z PiS w rodzinie”. Jego zdaniem byłoby to przesadą.

Marek Suski: Póki będziemy przy władzy, nie zgodzimy się na ślub osób tej samej płci

- W Polsce nie ma w konstytucji takiej instytucji małżeństw jednopłciowych. Póki co, nie przewidujemy zmiany konstytucji – mówi Gość Radia ZET Marek Suski, pytany przez Beatę Lubecką o rezolucję Parlamentu Europejskiego, według której małżeństwa jednopłciowe i związki partnerskie powinny być uznawane w całej Unii Europejskiej. - Czy my musimy się ze wszystkim zgadzać? [z europarlamentem – red.] – pyta wiceszef klubu PiS. Jego zdaniem, w Polsce „bardzo wiele osób żyje bez ślubu i jest to swego rodzaju związek partnerski”. Dodaje, że „jeśli ludzie wiążą się ze sobą i chcą ze sobą być, to rejestracją jest wzięcie ślubu cywilnego”. Ślub osób tej samej płci? - Konstytucja na to nie pozwala i póki my będziemy przy władzy, to nie będziemy się na to godzić – stanowczo zapowiada Marek Suski.

więcej wkrótce...

RADIOZET/MA