Dzisiejszy Gość Radia ZET przyznaje, że prace nad ewentualnym wprowadzeniem dodatkowych obostrzeń trwają. "Jesteśmy do tego przygotowani, będziemy to konsultować. Trzeba wprowadzać to w sposób rozważny, nie drastyczny. Ludzie muszą się do tego przygotować" - mówi Jarosław Pinkas.

Główny Inspektor Sanitarny w rozmowie z Joanną Komolką mówi, że liczba osób zakażonych może się jeszcze zwiększyć. "Przewidywaliśmy, że będzie wzrost zakażeń mniej więcej do połowy października. Wróciliśmy do pracy, do szkoły, do normalności" - tłumaczy Pinkas. Deklaruje też, że rząd w tej chwili nad pandemią panuje.

"Mamy respiratory, mamy miejsca na oddziałach zakaźnych. Zrobimy wszystko, żeby łóżek nie zabrakło. Oczywiście można te miejsca przesuwać między szpitalami, tworzyć w razie czego szpitale jednoimienne. Jednak większość z tej dużej liczby zakażonych pacjentów ma przebieg bezobjawowy. Oby tak zostało" - mówi Główny Inspektor Sanitarny.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET/RadioZET.pl