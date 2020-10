Krzysztof Bosak: wszyscy potrzebujemy, żeby w sprawie aborcji uspokoić emocje

Dzisiejszy Gość Radia ZET uważa, że protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego pokazują podzielenie w społeczeństwie. Bosak przyznaje, że w przypadku terminu wyroku TK można dopatrywać się intencji politycznych.

- Zanim zapadł wyrok w Trybunale, w Parlamencie mieliśmy ze trzy projekt ustaw w tej sprawie - zarówno lewicowe, jak i prawicowe. Wszystkie były odrzucane. Nie siedzę w TK, nie pracuję tam, nie wiem dlaczego akurat teraz ta decyzja zapadła. Wiem, jakimi mechanizmami polityka się rządzi.

Krzysztof Bosak deklaruje, że Konfederacja nie ma swoich projektów ustaw, które miałyby doprecyzować kwestię legalności aborcji w Polsce. - W tej chwili nie mamy żadnych swoich propozycji ustaw. To nie posłowie powinni pierwsi pędzić do składania propozycji. Tylko powinniśmy zaprosić do dyskusji specjalistów, szczególnie w sprawie tych przypadków granicznych, co do których toczy się dyskusja. Tzn. chodzi o te tzw. wady letalne - mówi poseł Konfederacji.

Zapytany o stanowisko aktywistki Kai Godek, która w Radiu ZET powiedziała, że jej zdaniem dopuszczalność aborcji w przypadku dziecka pochodzącego z gwałtu powinna być zakazana, odpowiada: - To jest niepotrzebne rozszerzanie na kolejny kontrowersyjny temat. Powinniśmy się skupić w działaniach w parlamencie, jak wesprzeć tych, którzy mają dzieci niepełnosprawne, a nie otwierać kolejne pole do kontrowersyjnej debaty.