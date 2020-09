Michał Wójcik: Jarosław Kaczyński byłby znakomitym premierem

Gość Radia ZET przyznaje, że wybór Jarosława Kaczyńskiego na urząd premiera, byłby dobrym rozwiązaniem, ale to kwestia decyzji prezesa PiS-u. Solidarna Polska tej decyzji nie sprzeciwiłaby się. - Jarosław Kaczyński ma wizję, jest człowiekiem, który doprowadził nas do sukcesu. Określa tory, po których się poruszamy. Nikt nie podważa jego pozycji. Zawsze nam się dobrze współpracowało.

Michał Wójcik zaznacza jednak, że w tej chwili razem z Prawem i Sprawiedliwością są na etapie trudnych rozmów dotyczących ustawy o ochronie zwierząt i projektu ustawy, który miałby znieść odpowiedzialność karną urzędników w pandemii. To spowodowało kryzys w Zjednoczonej Prawicy. - Prawie wszystko zostało dograne w ramach rozmów koalicyjnych. Dyskusja była absolutnie na poziomie szczegółów i nagle coś się zepsuło - mówi Wójcik. - Ale rozmowy koalicyjne powinny trwać. Jesteśmy gotowi rozmawiać. Tego wymaga interes Polski - dodaje.

Wójcik: Nasi senatorowie w Senacie nie poprą "Piątki dla zwierząt" w tej wersji

- Jeżeli nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie w takiej wersji, jak teraz - nasi senatorowie jej nie poprą - zapowiedział w Radiu ZET wiceprezes Solidarnej Polski.

Gość Radia ZET zadeklarował, że jego ugrupowanie nie zgodzi się na zapisy ustawy zaproponowane przez PiS i przegłosowane w Sejmie. - Ustawa powinna być doprecyzowana, jest niebezpieczna dla rolników, wiele ludzi może wiele stracić - mówił Michał Wójcik.

- Jeżeli mamy zamykać fermy, zróbmy to, ale nie w ciągu roku, a za dziesięć lat. Niech ci rolnicy, którzy wzięli kredyty się do tego przygotują - dodał. - Nasza linia, jako Solidarnej Polski jest jednoznaczna w tej sprawie. Na te rozwiązania, które są teraz się nie zgodzimy. Nasi senatorowie zagłosują dokładnie, jak my posłowie Solidarnej Polski w Sejmie, czyli przeciw - deklarował wiceminister sprawiedliwości.

Pytany przez Joannę Komolkę, czy w imię ratowania koalicji z PiS-em Solidarna Polska zgodzi się na poparcie ustawy o braku odpowiedzialności urzędników, odpowiedział:

- Te przepisy są dla nas nieakceptowalne. Jeżeli dostajemy przepis, który wyłącza odpowiedzialność polityków, to ja się pytam, w czym lepszy jest polityk od każdego innego człowieka w społeczeństwie. W niczym, wszyscy jesteśmy równi. Taki przepis faworyzujący jedną grupę jest dla nas niedopuszczalny.

RadioZET.pl/Gość Radia ZET