Co dalej z PSL? Zgorzelski w Radiu ZET: rozmawiamy z Szymonem Hołownią

- Rozmawiać trzeba ze wszystkimi i rozmawiamy także z Szymonem Hołownią. Nie rozmawiamy o tym, by tworzyć jakiś projekt polityczny, bo to jest jeszcze za daleko. Są to rozmowy o charakterze taktycznym, rozpoznawczym, o pozycjonowaniu się różnych ugrupowań na scenie politycznej – mówi wicemarszałek Piotr Zgorzelski. – Dzisiaj następuje przeformatowanie sceny politycznej - dodaje.

W czwartek z Koalicją Polską, w której jest PSL, Unia Europejskich Demokratów i konserwatyści Marka Biernackiego rozstali się posłowie Pawła Kukiza. - Zapowiedzi o śmierci Koalicji Polskiej są przedwczesne. Czas pokaże, że do końca roku kolejne podmioty będą dołączały do Koalicji Polskiej To że Paweł Kukiz opuścił Koalicję Polską,nic nie znaczy. To znaczy tylko tyle, że otwiera się przestrzeń dla innych – podkreśla wicemarszałek Zgorzelski. – Co tydzień będzie dołączał nowy podmiot. Będą to stowarzyszenia, partie polityczne działające poza Sejmem. Nie wykluczamy pewnych przyłączeń z Sejmu, ale to wszystko przed nami – dodaje.

RadioZET.pl